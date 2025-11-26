Все новости Уфы и Башкортостана
"Зачем?": Россию призвали начать мобилизацию. Гурулёв резко осадил всех предателей

10:13, 26 ноя 2025

Депутат Госдумы и генерал Андрей Гурулёв прокомментировал появившиеся в Сети публикации о возможной мобилизации в России. По его словам, подобные сообщения распространяют зарубежные каналы для дестабилизации обстановки внутри страны, пишет Царьград.

Откуда взялись слухи

Телеграм-канал INSIDER-T из сетки Михаила Ходорковского* опубликовал материал со ссылкой на источники. В нём утверждается, что начальник Генштаба Валерий Герасимов не получал от Кремля указаний по подготовке мирного сценария завершения конфликта. Никаких сигналов о корректировке оперативных планов якобы не поступало.

Источники канала также заявили, что Герасимов в узком кругу говорит о необходимости масштабной мобилизации. Ему приписывают слова о том, что контрактный набор скоро закончится, и потребуется мобилизовать полмиллиона человек. В публикации утверждается, что военное руководство продолжает планировать наступательные операции и ожидает решения сверху.

Что ответил генерал

Андрей Гурулёв назвал эти сообщения специальным вбросом, направленным на раскачивание внутриполитической ситуации. Он подчеркнул, что тему мобилизации продвигают именно зарубежные инсайдерские площадки.

«Зачем она нужна, если мы идём вперёд и у нас всё получается? Фронт обваливается у украинцев. Мы идём вперёд, у нас получается, зачем мобилизация?» — заявил депутат в разговоре с Царьградом.

Гурулёв призвал граждан внимательно относиться к информации в интернете, который наводнили фейки. По его словам, если потребуются какие-то действия, президент сам об этом объявит, а народ всегда готов выполнить необходимое.

Контекст ситуации

Публикации о возможной мобилизации появились на фоне обсуждения так называемого плана Трампа по урегулированию конфликта. Зарубежные каналы утверждают, что военное командование живёт в иной реальности, чем политическое руководство, и продолжает готовиться к масштабным операциям.

Однако генерал Гурулёв указал, что такие материалы призваны дестабилизировать общество именно в момент, когда ВСУ терпят поражения по всей линии фронта. Вражеские ресурсы пытаются посеять панику среди населения через информационные вбросы.

Депутат подчеркнул, что россиянам не стоит волноваться из-за подобных публикаций. Любые важные решения будут озвучены официально первыми лицами государства, а не через сомнительные телеграм-каналы.

*Михаил Ходорковский внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
