"Потери катастрофические": киевский политолог заявил о безумии Зеленского и призвал к капитуляции
09:12, 27 ноя 2025
Украина давно перешагнула критический порог потерь в ходе военных действий. Об этом заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко в эфире своего видеоблога 27 ноября. Эксперт ответил на вопрос подписчиков о том, насколько хватит Украине сил для продолжения конфликта, пишет Царьград.
Ресурсы исчерпаны
По его словам, у каждой войны есть предел прочности для конкретного государства.
Политолог обратил внимание на статистику: потери живой силы достигают одного процента от населения страны. Некоторые аналитики говорят о полутора процентах. «Однако 1,5% — это уже безвозвратные потери, последствия которых будут ощущаться на протяжении нескольких поколений», — отметил он. Украина давно преодолела этот рубеж, убежден эксперт.
Экономический фактор
Бондаренко также упомянул об экономическом пороге — той точке, когда общий ущерб делает дальнейшее ведение войны нерентабельным. «Поэтому в некоторых случаях, когда переходится определённый рубеж, тогда фактически приходится капитулировать. Война до последнего украинца, война на полное истощение — это на самом деле безумие», — заявил специалист.
Эксперт подчеркнул, что не каждую войну можно выиграть. Он призвал честно признать: в нынешней ситуации Украина безусловно проиграла конфликт. Проблема, по мнению Бондаренко, в том, что президент Владимир Зеленский не желает этого признавать.
Оторванность от реальности
По его оценке, киевский лидер думает не столько о своём народе, сколько об овациях, которые может получить на Западе.
Зеленский живёт в пространстве, абсолютно оторванном от реальности и не имеющем ничего общего с действительным положением дел, считает эксперт.
Ранее другие эксперты также высказывались о критическом состоянии украинской армии и истощении мобилизационного резерва страны.
