"Потери катастрофические": киевский политолог заявил о безумии Зеленского и призвал к капитуляции

Украина давно перешагнула критический порог потерь в ходе военных действий. Об этом заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко в эфире своего видеоблога 27 ноября. Эксперт ответил на вопрос подписчиков о том, насколько хватит Украине сил для продолжения конфликта, пишет Царьград.

Ресурсы исчерпаны

«Мы исчерпали свой ресурс. На сегодняшний день потери Украины уже являются катастрофическими», — констатировал Бондаренко.

По его словам, у каждой войны есть предел прочности для конкретного государства.

Политолог обратил внимание на статистику: потери живой силы достигают одного процента от населения страны. Некоторые аналитики говорят о полутора процентах. «Однако 1,5% — это уже безвозвратные потери, последствия которых будут ощущаться на протяжении нескольких поколений», — отметил он. Украина давно преодолела этот рубеж, убежден эксперт.

Экономический фактор

Бондаренко также упомянул об экономическом пороге — той точке, когда общий ущерб делает дальнейшее ведение войны нерентабельным. «Поэтому в некоторых случаях, когда переходится определённый рубеж, тогда фактически приходится капитулировать. Война до последнего украинца, война на полное истощение — это на самом деле безумие», — заявил специалист.

Эксперт подчеркнул, что не каждую войну можно выиграть. Он призвал честно признать: в нынешней ситуации Украина безусловно проиграла конфликт. Проблема, по мнению Бондаренко, в том, что президент Владимир Зеленский не желает этого признавать.

Оторванность от реальности

«И те, кто стоят за Зеленским, дальше продолжают хлопать его по плечу, как в известном анекдоте: „Гуд, Вальдемар, гуд“», — добавил политолог.

По его оценке, киевский лидер думает не столько о своём народе, сколько об овациях, которые может получить на Западе.

Зеленский живёт в пространстве, абсолютно оторванном от реальности и не имеющем ничего общего с действительным положением дел, считает эксперт.

«Поэтому я думаю, что Зеленский будет настаивать на продолжении войны, но дольше полугода у нас запаса прочности нет», — резюмировал Бондаренко.

Ранее другие эксперты также высказывались о критическом состоянии украинской армии и истощении мобилизационного резерва страны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok