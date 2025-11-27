09:20, 27 ноя 2025

В Донецкой области российские войска полностью взяли под контроль Покровск и окружили крупную группировку ВСУ в Мирнограде, сообщают военные корреспонденты и координаторы подполья 24-27 ноября 2024 года.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 22 ноября заявил о полном контроле российских сил над Покровском. Через два дня военкор Анатолий Радов подтвердил эту информацию. По его словам, украинские военные небольшими группами пытаются выйти из окружения, однако шансы на успех минимальны, пишет Царьград.

Радов отметил, что кольцо окружения в районе Мирнограда замкнулось несколько дней назад севернее Динаса. В огневой ловушке оказались свыше двух тысяч украинских военнослужащих.

Российская авиация непрерывно наносит удары фугасными авиабомбами по позициям окруженных подразделений. Попытки прорыва блокады приводят к новым потерям среди украинских военных.

Параллельно российские подразделения завершают зачистку Шахова после освобождения Владимировки. Бои в районе этого населенного пункта проходят с высокой интенсивностью.

Авторы телеграм-канала Condottiero сообщают о продвижении российских войск к Узловому и Ковшаровке. По их данным, фронт рушится на всех участках Донецкого направления, включая северный и южный фланги. В районе Купянска российские силы зачистили территорию, несмотря на переброску украинских резервов и контратаки.

Телеграм-канал «Белорусский силовик» подтвердил формирование окружения в Мирнограде. По их информации, вся украинская группировка в городе и прилегающих населенных пунктах оказалась отрезана после того, как российские войска перекрыли последний путь отхода.

Украинские источники представляют иную картину событий. Ряд украинских ресурсов заявляет, что ВСУ контратаковали в центре Покровска и удерживают город. Однако военные корреспонденты называют эту информацию недостоверной.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok