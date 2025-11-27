Все новости Уфы и Башкортостана
"Восстание в Кремле. Русские разрывают Путина. Москва в ужасе от ракет ВСУ": обзор главных новостей Украины

09:33, 27 ноя 2025

Украинское новостное агентство «Униан» выпустило программу, которую впору анализировать не журналистам, а психологам. В студии с серьёзными лицами рассказывали о «восстании в Кремле», о том, что «русские разрывают Путина», а Москва «в ужасе» от украинских ракет. Разбираемся, что именно транслировали в эфире и насколько всё это соответствует действительности.

Россия якобы капитулировала

В начале передачи ведущий заявил, что европейские лидеры изо всех сил стараются «выиграть время для Украины», чтобы не допустить закрепления российской победы. При этом, по словам авторов, никакой победы у России не будет, потому что администрация Трампа заставила Москву подписать соглашение «от безысходности». Главный довод — цена на российскую нефть якобы упала до 36 долларов за баррель, что ниже себестоимости. В программе утверждали, что «вороватые менеджеры» подняли себестоимость до 40-50 долларов, и теперь Россия несёт убытки. Кульминацией стало заявление, что Россия согласилась выплачивать Украине контрибуции — а значит, «признала агрессию» и «должна расплачиваться».

«Российские пропагандисты могут кричать сколько угодно», — резюмировал ведущий.

Украина уже в НАТО — только не официально

Следующим пунктом программы стал рассказ о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. По версии студии, тот факт, что Украину не принимают в НАТО, — это лишь «козырь для Путина, чтобы тот не плакал». На деле Украина уже де-факто находится в альянсе, потому что использует то же программное обеспечение, форму, вооружение, координирует действия с союзниками и получает разведданные. Авторы подчеркнули, что остаётся лишь не писать слово «НАТО» на бумаге — а по сути страна уже полноправный член. В то же время России, как утверждали в эфире, грозит потеря нефтяного рынка, отчуждение со стороны Глобального юга, вечные санкции, а Украину будут восстанавливать «из принципа». Итог сводки: «путинская Россия» согласилась на условия Трампа исключительно из отчаяния.

Ракеты-мстители долетят до Урала

Во второй части программы гость студии перешёл к военно-фантастическим прогнозам. Он заявил, что главное оружие Украины — это не западная помощь, а собственный оборонно-промышленный комплекс, который производит дроны и ракеты дальностью до 3000 километров. Российскую Федерацию он назвал территорией, которую «даже страной называть не хочется», поскольку она «слишком большая» и «незаконно собрана из республик». Из-за этого, по его словам, невозможно полностью прикрыть её системами ПВО, а значит, украинские ракеты смогут бить куда угодно. Спикер также заявил, что Германия и США производят так мало ракет, что украинский ВПК скоро «догонит и перегонит» западные страны. В качестве образца привели «датскую модель», при которой партнёры инвестируют напрямую в украинские заводы.

Крылатая ракета «Фламинго» и наследие «Фау-1»

Кульминацией эфира стала презентация украинской крылатой ракеты Flamingo FP-5, которая якобы уже производится серийно. По словам авторов, она способна достичь Москвы, Санкт-Петербурга и даже территорий за Уралом, а украинский ВПК уже выпускает до 50 таких ракет в месяц. Чтобы обосновать техническую состоятельность проекта, журналисты вспомнили немецкие «Фау-1» времён Второй мировой войны, заявив, что «оттуда всё и пошло», а Украина теперь продолжает традицию, совершенствуя старые чертежи. «Фламинго», как уверяли в программе, имеет простую конструкцию, вертикальный запуск, нескладывающиеся крылья и двигатель сверху — всё ради того, чтобы вместить больше взрывчатки. Этим оружием якобы уже нацеливаются на российские заводы, нефтеперерабатывающие предприятия и инфраструктуру. Гость добавил, что Украина будет «бить по российскому ВПК с той же интенсивностью», с какой Россия наносит удары по украинскому, и переход на «новый уровень войны» почти завершён.

Альтернативная вселенная «Униана»

Собрав воедино все заявления эфира, можно составить картину параллельной реальности. В ней Россия подписывает капитуляцию под видом мирного соглашения, Трамп лично обрушивает цены на нефть «до уровня убытков», Украина де-факто входит в НАТО, хотя формально остаётся за его пределами, весь мир отворачивается от России и спешит помочь Украине, украинский оборонно-промышленный комплекс обгоняет США, ракеты с романтичным названием «розовые птички» готовятся лететь к Уралу, а российскую ПВО вообще невозможно организовать из-за размеров страны. Эфир получился энергичным, эмоциональным и полностью оторванным от фактов. Но если рассматривать его как жанр политической фантастики, то «Униан» определённо заслужил звание мастера альтернативной реальности.

В Мирнограде ловушка для 2000 солдат ВСУ. ФАБы молотят не переставая. Зачистка "проклятого" Шахова тоже продолжается

