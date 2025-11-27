09:45, 27 ноя 2025

Важное заявление прозвучало накануне в европейских дипломатических кругах — верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с требованием сокращения численности вооружённых сил России. Агентство Reuters распространило её слова, в которых Каллас подчёркивает, что подобное условие должно стать одной из ключевых составляющих будущих переговоров о мире в контексте конфликта на Украине.

В официальном сообщении главы евродипломатии было высказано мнение о необходимости уменьшения российского военного бюджета и ограничении военной мощи страны, пишет Царьград. Как отмечает Каллас, только таким образом, по её мнению, удастся предотвратить дальнейшее развитие вооружённого противостояния и способствовать урегулированию ситуации.

Очевидно, что данное предложение вызвало вопросы относительно его реалистичности и применимости: на сегодняшний день именно Москва диктует условия на поле боя, а западные аналитики и политические лидеры открыто признают неспособность ВСУ переломить ситуацию в свою пользу. Американский президент Дональд Трамп недавно поделился собственными оценками происходящего, обозначив, что у России есть существенное численное преимущество, и если украинская сторона сможет достичь какого-либо соглашения — это будет положительным шагом. Трамп также допустил развитие событий, при котором российские силы займут спорные территории, имея в виду Донбасс — по его словам, военная динамика движется именно в этом направлении.

В дискурсе между сторонами прослеживается явное различие в подходах к мирному урегулированию. Политическая позиция официального Брюсселя подразумевает жёсткие ограничения для Российской Федерации, хотя фактическая расстановка сил указывает на контроль Кремля над ситуацией. Каллас настаивает на включении пунктов о сокращении российской армии и военного бюджета в любой будущий договор, несмотря на отсутствие признаков готовности к компромиссу со стороны Москвы.

Параллельно с заявлениями европейских лидеров на платформе Polymarket продолжается активное обсуждение вероятных сценариев развития конфликта: инвесторы делают ставки на то, какие украинские города могут быть заняты российскими силами в ближайшее время. Украинские мониторинговые сервисы обновляют карту боевых действий в реальном времени, синхронизируя информацию с многочисленными онлайн-ресурсами.

Ранее в 28-пунктном мирном плане Дональда Трампа содержалось предложение о снижении численности ВСУ до 600 тысяч человек, однако эта инициатива была отвергнута коалицией европейских партнёров. Собственные корректировки европейских представителей затронули не Вооружённые силы Украины, а, напротив, российский военный контингент. Несмотря на отсутствие конкретных шагов в этом направлении, сообщения из дипломатических кругов свидетельствуют о стремлении западных лидеров к масштабному ограничению военного потенциала России.

На фоне продолжающихся боевых действий украинские комбатанты всё чаще признают неудачи на фронте в интервью зарубежным СМИ, что также отражает реальное положение дел в конфликте. Пока представители Евросоюза разрабатывают проекты новых требований к российской стороне, окопная реальность меняется день ото дня, а инициатива на местах остаётся за российскими военными подразделениями.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok