Американский спецпосланник Стив Уиткофф на следующей неделе прибудет в Москву для переговоров по украинскому вопросу. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Одновременно стало известно о действиях российских Су-35С в зоне спецоперации.

Вашингтон разработал план по урегулированию ситуации на Украине, включающий около 30 пунктов. Документ готовили без участия европейских партнеров, о чем писали западные издания. Когда содержание плана стало известно в Киеве, там заявили о неприемлемости ряда положений. В администрации Владимира Зеленского категорически отвергли идеи об отказе от вступления в НАТО и признании новых российских регионов, пишет Царьград.

После обсуждений между Киевом и Вашингтоном из американского документа убрали несколько пунктов. В окружении украинского лидера рассчитывали завершить предварительные договоренности к празднику Дня благодарения в США. Однако Дональд Трамп изменил последовательность действий и решил сначала провести консультации с российской стороной.

Москва готовится к визиту американского представителя. Юрий Ушаков подтвердил, что Стив Уиткофф приедет в российскую столицу на следующей неделе. Детали плана Трампа по Украине российская сторона пока публично не комментирует. Замглавы МИД Сергей Рябков объяснил такую позицию необходимостью сохранения диалогового процесса.

Действия авиации в зоне спецоперации

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По его словам, американские и французские самолеты столкнулись с серьезными проблемами при действиях на стороне украинских вооруженных сил. Российский истребитель Су-35С вынудил американские F-16 и французские Mirage снизить высоту полета.

Западные самолеты действуют в тыловых районах на минимальных высотах из-за присутствия российской авиации. При этом они не могут применить ракеты класса «воздух-воздух», поскольку Су-35С работают на безопасном для себя расстоянии.

Российские машины поражают цели на дальних дистанциях, исчисляемых сотнями километров. Самолеты противника не успевают выйти на рубежи для применения собственного вооружения, отметил Чемезов.

Генерал-майор Владимир Попов охарактеризовал Су-35С как простые в эксплуатации машины с высокой маневренностью. В руках опытных пилотов эти истребители демонстрируют выдающиеся возможности. Американские F-35, напротив, требуют сложного обслуживания, обладают ограниченной маневренностью и относятся к самым дорогим самолетам в мире.

Переговоры и позиции сторон

Западные страны стремятся не допустить перехода всей украинской территории под российский контроль. Разработанный мирный план отражает эту задачу. США и Киеву отведена неделя на доработку документа. После прибытия Уиткоффа в Кремль инициатива перейдет к российской стороне, которая может внести существенные коррективы в предложенный план.

Москва не спешит раскрывать свою позицию до начала переговоров. Российское руководство предпочитает сохранять возможность для диалога, не комментируя заранее американские предложения. Следующая неделя покажет, насколько совпадают подходы сторон к урегулированию ситуации.

Технологическое преимущество российской авиации в зоне спецоперации создает дополнительный фон для предстоящих переговоров. Возможности Су-35С по контролю воздушного пространства влияют на общую ситуацию и могут учитываться при обсуждении условий будущих договоренностей.

