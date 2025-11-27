"Ух ты ж, ничего себе!": Россия нанесла массированный удар по "неприкосновенной" территории. Решение принято - "обнуляем"

11:19, 27 ноя 2025

В ночь на 27 ноября российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской и Одесской областям. Об этом сообщают военные источники и местные жители, которые фиксировали многочисленные взрывы.

Удары дронами «Герань» пришлись по объектам в Днепропетровской области, которую украинское командование считало надежно защищенной территорией. Местные жители публикуют в соцсетях видео с места событий, где слышны мощные взрывы, сообщает Царьград.

Параллельно дроны атаковали цели в Одесской области. Военный телеграм-канал «Повёрнутые на войне» сообщил о налете «Гераней-2» на объект возле населенного пункта Великодолинское, расположенного западнее Одессы. Предварительно, удар был нанесен по железнодорожному эшелону.

Атаки по железнодорожной инфраструктуре стали регулярными в последние недели. Аналитики отмечают, что российские военные взяли курс на систематическое разрушение транспортных артерий, используемых украинскими силами для логистики и переброски войск.

Наступление на Днепропетровском направлении

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о продвижении подразделений группировки войск «Центр» на Днепропетровском направлении. Российские штурмовые группы, воспользовавшись туманом, проникли в восточную часть населенного пункта Новопавловка.

После прорыва украинская оборона между Новопавловкой и Петровским начала разваливаться. Российские военные сломили сопротивление противника и продвинулись на этом участке фронта. Бои продолжаются — подразделения выбивают украинских военных из укрытий, обеспечивая фланговую защиту.

Российские силы установили контроль над территорией до реки Солёная и расширяют зону влияния на противоположном берегу. Это создает дополнительные проблемы для украинского командования, которое до недавнего времени заявляло о надежности обороны региона.

Угроза украинской группировке

Продвижение на данном участке усиливает давление на украинские войска сразу с нескольких направлений. Параллельно группировка «Восток» продвигается юго-западнее, в районе Покровское — Великомихайловка, что создает угрозу окружения для украинских сил.

Еще год назад украинское командование категорично отрицало возможность российского наступления в Днепропетровскую область, утверждая о многоэшелонированной обороне. Однако ситуация меняется настолько быстро, что генштаб не успевает реагировать на изменения обстановки.

Военные эксперты отмечают, что одновременное давление с нескольких направлений ставит под угрозу всю украинскую группировку на Покровском направлении. Флангу этой группировки грозит прорыв, что может привести к серьезным последствиям для обороны региона.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok