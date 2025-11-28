Все новости Уфы и Башкортостана
Творится нечто страшное: с какой стороны враг подбирается к Москве? ВСУ применили новейшее вооружение. Атака множества реактивных БПЛА, звуки взрывов не смолкали всю ночь

09:07, 28 ноя 2025

Минувшей ночью украинские силы предприняли масштабную попытку ударить по стратегически важным целям в российских регионах. Атаки продолжались практически до утра 28 ноября, при этом зафиксированы попытки достичь столичного региона. Об активности противника сообщают местные власти и мониторинговые ресурсы.

Первые пуски и удары по южным регионам

Вечером 27 ноября мониторинговый канал svstpl зафиксировал запуск беспилотников с одесского направления. ВКС и корабли Черноморского флота немедленно вышли на перехват целей, движущихся в сторону Крыма. К полуночи крымская система противовоздушной обороны работала в штатном режиме — большая часть дронов изменила курс на Анапу и Новороссийск. База ВМФ в Новороссийске подверглась атаке.

Около двух часов ночи украинские БПЛА предприняли повторные попытки достичь Саратова и Энгельса. Жители этих городов услышали сирены воздушной тревоги, а вскоре начались мощные взрывы — это работала система ПВО. По словам украинского блогера Анатолия Шария, защитники сбивали очень большое число беспилотников в течение нескольких часов. Предположительно, целью атаки был нефтеперерабатывающий завод. Взрывы гремели в Заводском районе Саратова.

Новое оружие противника

Противник применил технические новинки, которые ранее использовались только вблизи границы. В ночь на 28 ноября в Московской области объявили «красный уровень» угрозы от реактивных дронов-камикадзе. Позже такой же уровень опасности ввели в Калужской области — на этот раз из-за аэростатов, которые несут FPV-дроны.

Эти летательные аппараты-носители представляют серьезную угрозу: они слабо подвержены воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Обойдя защиту РЭБ, такие аэростаты запускают ударные FPV-дроны, способные атаковать наземные цели. Эксперты предполагают, что таким образом украинская сторона компенсирует невозможность запуска беспилотников непосредственно с российской территории.

Прорыв к столице

С раннего утра беспилотники пытались прорваться к Москве. Мэр Сергей Собянин сообщил, что после четырех утра система ПВО уничтожила два украинских дрона. Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на полеты в 5:30, но уже через 16 минут они были сняты.

Воздушная угроза была объявлена практически по всей центральной России: Ростовская, Смоленская, Калужская, Псковская, Тверская, Липецкая, Нижегородская области оказались в зоне повышенной опасности. Также под ударом находились Крым, Татарстан, Краснодарский край и Воронеж.

Последствия атак

В Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отразили налет, уничтожив и подавив беспилотники в Чертковском, Октябрьском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, а также в Шахтах и Таганроге. Жертв среди населения нет.

В Шахтах упавший дрон повредил несколько автомобилей, технический этаж и выбил окна в пятиэтажке. Жильцов временно эвакуировали, а после проверки саперов люди вернулись в квартиры. В Таганроге осколками беспилотников разбило веранду и окна двух частных домов.

Ограничения в аэропортах

Росавиация вводила временные ограничения в нескольких воздушных гаванях. В 00:32 закрыли аэропорты Пензы и Саратова, в 03:20 — Самары и Ульяновска. Позже ограничения коснулись Внуково, Краснодара, Сочи и Геленджика.

Спецслужбы ранее уже задерживали диверсантов, которые пытались атаковать объекты в Татарстане, маскируясь под военнослужащих российской армии. Они использовали беспилотники, внешне похожие на отечественные «Орланы», чтобы приблизиться к целям незамеченными.

"Ух ты ж, ничего себе!": Россия нанесла массированный удар по "неприкосновенной" территории. Решение принято - "обнуляем"

"Ух ты ж, ничего себе!": Россия нанесла массированный удар по "неприкосновенной" территории. Решение принято - "обнуляем"
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
