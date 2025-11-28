09:17, 28 ноя 2025

Президент России Владимир Путин опроверг информацию о якобы «немилости» министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава государства прокомментировал ситуацию журналистам 28 ноября 2025 года после заседания ОДКБ. Ранее ряд изданий, признанных иноагентами, распространяли версии о возможных проблемах у главы внешнеполитического ведомства, пишет Царьград.

Владимир Путин дал развёрнутые комментарии по итогам встречи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. По словам президента, участники одобрили все предложенные секретариатом решения и поставили подписи под документами.

Глава государства подчеркнул, что разногласий практически не возникало ни по одному из обсуждавшихся направлений. Все участники понимают необходимость более тесного взаимодействия в нынешних условиях. Путин отметил, что страны ОДКБ не представляют угрозы для кого-либо, однако должны быть готовы дать отпор любым агрессивным действиям в свой адрес.

Вопрос возвращения в G8

Президент также высказался относительно возможного возвращения России в формат «Большой восьмёрки». Западные издания ранее называли этот пункт одним из элементов мирного плана избранного президента США Дональда Трампа.

Владимир Путин охарактеризовал G8 как площадку для согласования определённых позиций. Он напомнил, что Россия изначально не добивалась включения в этот формат, но получила приглашение и участвовала в работе объединения. Президент обратил внимание на то, что прекратил посещать встречи «восьмёрки» ещё до начала событий на украинском направлении.

Опровержение слухов о Лаврове

Журналисты не упустили возможности спросить президента о причинах отсутствия министра иностранных дел на ряде мероприятий. Представители СМИ отметили, что Сергей Лавров не появлялся на международных визитах в течение недели, а некоторые издания связывали это с якобы неудачным разговором с американским коллегой Марко Рубио.

Информационные ресурсы, признанные иноагентами, запустили волну публикаций о возможной «опале» главы МИД. Основанием для подобных утверждений стало отсутствие Лаврова на заседании Совета безопасности России, где президент давал поручения, включая задачи для внешнеполитического ведомства. Министр также не присутствовал на других встречах, где его участие, как выяснилось позже, не планировалось.

Издания продолжили атаки, выдвинув новый «аргумент» о причастности министра к утечке стенограммы переговоров американского и российского дипломатов. Источником вбросов выступают структуры, связанные с беглым бизнесменом Михаилом Ходорковским*, внесённым в список иноагентов, и его медиаресурсы, которые выполняют задачи британских спецслужб по информационной дестабилизации.

Раскрытие истинной задачи главы МИД

Владимир Путин категорически опроверг все домыслы и слухи. Президент назвал подобные утверждения чушью и объяснил реальную причину отсутствия министра на некоторых мероприятиях.

По словам главы государства, Сергей Лавров работает по собственному графику. Министр доложил президенту о своих планах и сообщил, чем будет заниматься в определённое время. Глава МИД готовится к встрече с американскими партнёрами, в то время как британская агентура распространяет ложную информацию о якобы проблемах в российском внешнеполитическом ведомстве.

Заявление президента поставило точку в распространении недостоверных сведений и продемонстрировало западным структурам несостоятельность их информационных атак. Глава государства раскрыл настоящую причину загруженности министра иностранных дел, связанную с подготовкой важных переговоров на высоком уровне.

* Михаил Ходорковский — внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагентов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok