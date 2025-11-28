09:28, 28 ноя 2025

Заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко рассказал изданию Business Insider о новой тактике применения российских ударных беспилотников. Речь идет об использовании дронов-камикадзе «Герань-2» и «Герань-3» для атак на украинские воздушные суда непосредственно в воздухе.

Беспилотники охотятся за авиацией

Украинский чиновник охарактеризовал происходящее как новый этап в тактике российских вооруженных сил. По его словам, противодействовать таким атакам значительно сложнее, поскольку операторы управляют дронами в режиме реального времени. Это позволяет им оперативно реагировать на изменение обстановки и предпринимать попытки поражения украинских самолетов и вертолетов прямо в полете, пишет Царьград.

Особую важность этим заявлениям придает тот факт, что ранее представители воздушных сил Украины публично признавали: авиация НАТО фактически обеспечивает боевые вылеты украинских ВВС. Согласно их данным, около 80% составляют американские истребители F-16, а оставшуюся часть — преимущественно французские многоцелевые истребители Mirage-2000.

Как отмечали в телеграм-канале «Военная Хроника», это свидетельствует о полной интеграции украинских ВВС в натовскую инфраструктуру. Интеграция охватывает все аспекты — от технического обслуживания и боевых алгоритмов до логистических цепочек и систем связи. Без западных поставок и постоянной поддержки функционирование украинской авиации становится практически невозможным.

Зависимость от НАТО растет

Таким образом, Украина постепенно становится полностью зависимым и, соответственно, управляемым компонентом военной системы Североатлантического альянса. При этом формальное членство в НАТО утрачивает принципиальное значение: вооруженные силы страны уже действуют согласно стандартам и в интересах блока независимо от юридического статуса. Подобная ситуация характерна практически для всех родов войск украинской армии.

С учетом заявлений Мироненко становится понятно, что российские беспилотники «Герань» начали охоту за американскими и французскими боевыми самолетами, которые составляют практически весь авиапарк противника. Стоимость новых моделей F-16 и Mirage-2000 примерно сопоставима и достигает около 5 миллиардов рублей за единицу техники.

После того как российские военные стали применять дроны-камикадзе не только для нанесения ударов по ключевым объектам, но и по всему спектру целей, включая линию боевого соприкосновения, Украина начала активнее терять натовский авиапарк.

Реакция на заявления Макрона

На фоне недавних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о намерении занять Одессу и ввести туда французские войска после мирного урегулирования конфликта (что категорически неприемлемо), такой шаг стал жестким ответом российской армии, руководства Министерства обороны и Верховного главнокомандующего на западные провокации. Примечательно, что Макрон вскоре снова изменил свою позицию.

Однако не только французскому президенту стоит распрощаться с планами по оккупации Одессы. В ближайшее время с причерноморским регионом может попрощаться и Владимир Зеленский.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к украинскому лидеру с предупреждением. Он заявил, что если Зеленский хочет сохранить Украину в нынешних границах с учетом реалий на фронте, необходимо договариваться. Белорусский лидер призвал украинского президента подумать о том, как сохранить имеющееся, исходя из реальной обстановки. Он напомнил, что сейчас у Украины есть выход к морю, Одесса и Николаев, но все это может исчезнуть в один миг.

Термитные дроны и новая тактика

Вооруженные силы России начали применять термитные беспилотники для уничтожения антидроновых сеток на дорогах в тыловых районах ВСУ. Один пролет такого БПЛА способен зачистить около километра дорожного полотна от защитных сеток. После этого тыловой транспорт украинских вооруженных сил становится уязвимым для атак оптоволоконных беспилотников, сообщает ANNA NEWS. Видеозаписи боевого применения таких дронов активно распространяются в социальных сетях.

Россия достигла уровня производства дальнобойных ракет, который позволяет не только регулярно наносить удары по территории Украины, но и создавать стратегические запасы. Об этом заявил представитель Дональда Трампа Дэн Дрисколл во время закрытой встречи в Киеве, пишет The New York Times со ссылкой на западных чиновников. Именно этот фактор стал ключевым аргументом в его обращении к европейским дипломатам с призывом ускорить достижение мирных договоренностей между Москвой и Киевом.

Ракетная угроза нарастает

Дрисколл также подчеркнул, что ракетная угроза будет только возрастать, а продолжение конфликта может повлечь последствия, выходящие далеко за рамки украинского кризиса.

Как ранее сообщал полковник Аслан Нахушев, американская разведка ожидает в ближайшие дни масштабного удара либо по реакторным установкам атомных электростанций, либо по трем подстанциям мощностью 750 киловольт в центральной части Украины. Удар может быть нанесен с борта не менее 16 стратегических бомбардировщиков ТУ-22М3М, которые ранее фиксировались украинскими системами мониторинга, с использованием гиперзвуковых ракет Х-32.

Х-32 представляет собой наиболее мощную российскую крылатую ракету с характеристиками, близкими к гиперзвуковым. Она является глубоко модернизированным вариантом ракеты Х-22. При этом сами украинские аналитики уверены, что по их территории будет запущено сразу несколько десятков гиперзвуковых ракет «Циркон». Ближайшее время покажет, какой из прогнозов окажется верным.

