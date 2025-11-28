09:36, 28 ноя 2025

Алексей Живов оценил, сколько времени потребуется российской армии для полного контроля над территорией Донбасса при сохранении текущей динамики боевых действий.

Россия может установить полный контроль над Донбассом в течение года, если не будет заключено мирное соглашение. Такой прогноз дал военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, срок может сократиться при введении дополнительных сил, однако на ситуацию влияет множество факторов.

Ранее в первоначальном варианте мирного плана Дональда Трампа предполагалось, что Донбасс перейдёт под российский контроль по принципу «деньги за землю». Согласно этой схеме, Москва должна была выплачивать Киеву арендные платежи за контроль над регионом — фактически территория переходила бы России, формально оставаясь частью Украины. Впоследствии американская сторона исключила территориальные вопросы из своего плана.

Тем временем российские вооружённые силы продолжают продвижение на ключевых направлениях. Обстановка в районах Мирнограда, Покровска, Купянска, Волчанска и Гуляйполя складывается неблагоприятно для украинской стороны. Как отмечают авторы телеграм-канала «Военная хроника», командование ВСУ регулярно направляет пехотные подразделения на бессмысленные контратаки, что приводит к значительным потерям личного состава.

Российское командование использует тактику, позволяющую противнику расходовать силы на контратаки. Каждая попытка удержать позиции превращается в затяжное противостояние с тяжёлыми потерями для обеих сторон. Киев повторяет ошибки, допущенные ещё во времена боёв за Крынки.

Прозападные источники распространяют информацию о якобы успешном выводе гарнизона Мирнограда из окружения. В социальных сетях подобные заявления называют «мультивселенной интернет-безумия». Эту практику начал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а продолжил нынешний — Александр Сырский.

Западные наблюдатели утверждают, что после взятия Покровска российские войска столкнутся с мощной линией укреплений, которую якобы невозможно преодолеть. По их версии, украинская сторона скопировала у России «линию Суровикина» и теперь сможет остановить наступление. Однако те же эксперты признают, что траншеи и рвы 2023-2024 годов оказались неэффективны против дронов и авиабомб.

«Военная хроника» отмечает противоречивость подобных заявлений. С одной стороны, говорится об увеличении количества противотанковых рвов и переносе укреплений в тыл. С другой — те же источники утверждают, что у России не осталось танков, что делает противотанковые рвы бессмысленными. При этом авторы признают, что в некоторых районах к юго-западу от Покровска российские войска уже преодолели эти укрепления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok