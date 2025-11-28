09:44, 28 ноя 2025

Группировка «Восток» Вооружённых сил России прорвала украинскую оборону и продвигается в северной части Запорожской области. Силы РФ подошли к важному логистическому пункту — Гуляйполе в Пологовском районе. Об обстановке рассказал Константин Луговой с позывным «Констебль», командир штурмовой группы ЧВК «Вагнер».

Ситуация в Запорожской области

Военный отметил сложность боёв у Степногорска, который тянется вдоль водной преграды. Украинские формирования регулярно получают подкрепления и операторов беспилотников из Приморска, пишет Царьград. Южнее находятся Орехов и Гуляйполе. По словам Лугового, речь не идёт о приостановке операций — украинские войска покинут эти позиции, хотя точные сроки предсказать трудно.

Командир подразделения считает, что главнокомандующий ВСУ Сырский оказался перед сложным выбором. Единственный выход для украинской стороны — перебросить силы с Донбасса на запорожское направление. Также вероятна переброска нескольких эффективных подразделений, использующих FPV-дроны.

Стратегические дилеммы украинского командования

Российские войска оказывают давление на всех участках фронта, что заставляет украинское командование определять приоритеты. Придётся выбрать направление для стабилизации ситуации, пожертвовав другими участками. Луговой полагает, что выбор падёт именно на запорожское направление.

Вокруг событий в Запорожье нарастает значительный резонанс. Если российские силы возьмут Покровск, Гуляйполе и Орехово, группировка выйдет на оперативный простор, где серьёзных укреплений практически нет. По прогнозу военного, украинское командование сосредоточится на максимальном сопротивлении в Запорожье, постоянно вводя новые резервы.

Планируемые действия российских сил

Российская армия, по оценке эксперта, будет наступать с северного направления, избегая движения вдоль берега у Степногорска. Наиболее вероятный манёвр — обход со стороны Гуляйполя и Орехово. Луговой отметил нецелесообразность фронтальных атак на Степногорск из-за водной преграды с левой стороны города. Более эффективной тактикой станет обход с правого фланга и наступление с севера, что позволит перерезать коммуникации противника.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok