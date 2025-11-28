09:53, 28 ноя 2025

Российские войска прорвали украинскую оборону в северной части Запорожской области и вплотную подошли к стратегически важному Гуляйполю. Украинские военные аналитики и командование признали критическое положение на этом участке фронта. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке 27 ноября подтвердил успешное продвижение группировки «Восток» и заявил, что наступление продолжится, пишет Царьград.

Российская армия развивает наступление вдоль всей линии соприкосновения, включая Запорожское направление. Украинские формирования не справляются с напором и покидают укрепления. Украинские источники сообщают о серьёзном прорыве обороны. Командование ВСУ не скрывает масштаба проблем.

Слова президента о неизбежности продвижения

На встрече с журналистами после саммита ОДКБ в столице Киргизии глава государства детально описал ситуацию на Запорожском фронте. Группировка «Восток» взломала оборонительные порядки противника и движется ускоренными темпами по северу региона — там, где Запорожская область граничит с Днепропетровской.

Российские подразделения уже находятся в полутора-двух километрах от Гуляйполя — ключевого логистического узла украинских войск. Владимир Путин выразил уверенность в том, что независимо от развития событий наши силы продолжат движение вперёд.

Описание президента точно отражает реальную картину на передовой. Судя по данным с украинской стороны, российские военные уже вошли в этот населённый пункт.

Паника украинских аналитиков

Первыми о критической обстановке заговорили эксперты проукраинского аналитического портала Deep State. Они констатировали, что ВСУ оказались на грани утраты контроля над Гуляйполем. Кризис начался после падения Полтавки и Успеновки. Контратаки не принесли результата — российским военным удалось преодолеть оборонительные рубежи киевских формирований.

В результате один из батальонов потерял связь с командованием, военнослужащие остались без руководства. Почти два подразделения ротного состава, не получив чётких указаний, массово начали отход из района населённых пунктов Зелёный Гай и Высокое.

Незадолго до этого командование направило туда подкрепление. Четверо операторов беспилотников попали в плен и, по некоторым данным, были ликвидированы. Для стабилизации обстановки украинская сторона выдвинула группы поддержки, однако ещё пять бойцов ВСУ сдались западнее Зелёного Гая.

Ситуацию попытались выправить переброской 225-го отдельного штурмового батальона, считающегося элитным в украинской армии. К разбирательству подключились силовые структуры и военный омбудсмен.

Признание украинского командования

Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин не разделяет надежд Deep State на восстановление фронтовой линии. По его словам, для сохранения личного состава и усиления обороны Гуляйполя проводилась перегруппировка войск и изменение оборонительного построения.

Однако одно из подразделений самовольно покинуло позиции, оставив открытым фланг оперативной группировки в этом районе. Соседнее подразделение осталось без прикрытия. Российская сторона воспользовалась ситуацией и сложными погодными условиями, зайдя во фланг украинским силам.

По информации Волошина, после столкновений несколько украинских военнослужащих числятся пропавшими без вести. Обстоятельства произошедшего находятся на стадии проверки и уточнения.

Тем не менее факты говорят сами за себя: оборона ВСУ прорвана на стратегически важном направлении, и украинское командование вынуждено признать поражение. Никакие расследования не изменят очевидного.

