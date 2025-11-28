Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Ключ на старт!": Путин послал жесткий "сигнал" США. Убойные кадры с Плесецка. Китай "онемел" от российской мощи

"Ключ на старт!": Путин послал жесткий "сигнал" США. Убойные кадры с Плесецка. Китай "онемел" от российской мощи

15:36, 28 ноя 2025

Во вторник, 25 ноября, с космодрома Плесецк в Архангельской области произошел пуск российской ракеты-носителя «Ангара-1.2». Об этом сообщило Министерство обороны России. Старт состоялся в 16:42, космические аппараты военного назначения были выведены на целевые орбиты в расчетное время.

Технические характеристики запуска

Пуск ракеты прошел в штатном режиме. «Ангара-1.2» относится к классу легких ракет-носителей и способна выводить на орбиту до 3,5 тонн полезной нагрузки. Важная деталь — ракета полностью изготовлена из российских компонентов без использования иностранных технологий.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий подает команду «внимание, расчёт, пуск!», после чего объятая пламенем ракета отрывается от стартового стола и уходит в небо, скрываясь за облаками.

Реакция зарубежных СМИ

Китайское издание Sohu отмечает, что запуск подтвердил способность России добиваться значительных успехов в космической отрасли несмотря на западные санкции. По мнению китайских журналистов, Россия оказалась менее зависимой от зарубежных технологий, чем предполагали в НАТО.

Издание «АБН24» напоминает, что еще два года назад США и европейские страны скептически относились к возможностям российской космической программы. Западные государства предпринимали попытки оказать давление на российскую экономику и промышленность.

Контекст военно-технического развития

Sohu также упоминает другие российские военные разработки последнего времени, включая ракетный комплекс «Орешник» и подводный аппарат «Посейдон». Согласно публикации, эти системы вооружений вызвали озабоченность на Западе из-за их технических характеристик.

Китайские СМИ полагают, что запуск «Ангары-1.2» демонстрирует технологическую самостоятельность России в условиях международных ограничений. По их мнению, это событие свидетельствует о продолжающемся развитии отечественной космической и оборонной промышленности.

Значение для космической программы

Космодром Плесецк остается важной площадкой для запусков в интересах Министерства обороны. Успешный вывод аппаратов на целевые орбиты подтверждает работоспособность российской ракетно-космической инфраструктуры.

Запуск «Ангары-1.2» стал очередным этапом в развитии линейки ракет-носителей семейства «Ангара», которые проектировались как замена советским носителям с использованием современных технологий и российской компонентной базы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Путин заявил о неизбежном: фронт ВСУ рухнул на ключевом участке. В Киеве обреченно подтвердили военную катастрофу

Читайте также:

Путин заявил о неизбежном: фронт ВСУ рухнул на ключевом участке. В Киеве обреченно подтвердили военную катастрофу
Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Читайте также

Захарова напомнила о словах Путина по поводу разрешения Запада на удары по территории России: «Играют с огнём»
Россия/мир
Захарова напомнила о словах Путина по поводу разрешения Запада на удары по территории России: «Играют с огнём»
«Золотой купол» бессилен: экс-офицер армии США Крапивник признал, что русская ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПРО
Россия/мир
«Золотой купол» бессилен: экс-офицер армии США Крапивник признал, что русская ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПРО
«Это и есть реальная вундерваффе»: новая русская ракета до судорог перепугала украинских военных — есть только один способ убрать ее с фронта
Россия/мир
«Это и есть реальная вундерваффе»: новая русская ракета до судорог перепугала украинских военных — есть только один способ убрать ее с фронта
Минобороны раскрыло масштаб потерь ВСУ в курском направлении
Россия/мир
Минобороны раскрыло масштаб потерь ВСУ в курском направлении


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен