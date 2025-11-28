15:36, 28 ноя 2025

Во вторник, 25 ноября, с космодрома Плесецк в Архангельской области произошел пуск российской ракеты-носителя «Ангара-1.2». Об этом сообщило Министерство обороны России. Старт состоялся в 16:42, космические аппараты военного назначения были выведены на целевые орбиты в расчетное время.

Технические характеристики запуска

Пуск ракеты прошел в штатном режиме. «Ангара-1.2» относится к классу легких ракет-носителей и способна выводить на орбиту до 3,5 тонн полезной нагрузки. Важная деталь — ракета полностью изготовлена из российских компонентов без использования иностранных технологий.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий подает команду «внимание, расчёт, пуск!», после чего объятая пламенем ракета отрывается от стартового стола и уходит в небо, скрываясь за облаками.

Реакция зарубежных СМИ

Китайское издание Sohu отмечает, что запуск подтвердил способность России добиваться значительных успехов в космической отрасли несмотря на западные санкции. По мнению китайских журналистов, Россия оказалась менее зависимой от зарубежных технологий, чем предполагали в НАТО.

Издание «АБН24» напоминает, что еще два года назад США и европейские страны скептически относились к возможностям российской космической программы. Западные государства предпринимали попытки оказать давление на российскую экономику и промышленность.

Контекст военно-технического развития

Sohu также упоминает другие российские военные разработки последнего времени, включая ракетный комплекс «Орешник» и подводный аппарат «Посейдон». Согласно публикации, эти системы вооружений вызвали озабоченность на Западе из-за их технических характеристик.

Китайские СМИ полагают, что запуск «Ангары-1.2» демонстрирует технологическую самостоятельность России в условиях международных ограничений. По их мнению, это событие свидетельствует о продолжающемся развитии отечественной космической и оборонной промышленности.

Значение для космической программы

Космодром Плесецк остается важной площадкой для запусков в интересах Министерства обороны. Успешный вывод аппаратов на целевые орбиты подтверждает работоспособность российской ракетно-космической инфраструктуры.

Запуск «Ангары-1.2» стал очередным этапом в развитии линейки ракет-носителей семейства «Ангара», которые проектировались как замена советским носителям с использованием современных технологий и российской компонентной базы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok