11:43, 29 ноя 2025

В ночь с 28 на 29 ноября Украина подверглась одной из самых мощных атак последних недель. С 11:50 28 ноября до 05:46 29 ноября зафиксировано свыше 140 ударов по военным и стратегическим объектам, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Характер ударов

В атаке применялись управляемые авиабомбы, оперативно-тактические ракетные комплексы, группы беспилотников различных типов, а также баллистические ракеты. Под огонь попали как прифронтовые территории, так и крупные энергетические объекты в центральных регионах страны, пишет Царьград.

География атак

Массированные удары БПЛА зафиксированы в направлении Сум и Чернигова. В Киеве, Киевской области, Днепре и Криворожском районе использовались ракеты совместно с беспилотниками — основной целью стали энергетические объекты. По Херсону и Одессе наносились точечные удары управляемыми авиабомбами.

Один из наиболее серьезных ударов пришелся на тренировочный лагерь ВСУ в Броварах Киевской области, где, по данным источников, готовились добровольцы-артиллеристы. Судя по характеру взрыва, имеется попадание в склад боеприпасов. К месту происшествия направлено более десяти карет скорой помощи.

Ситуация в Киеве

В столицу продолжают прилетать беспилотники различных типов и ракеты нескольких классов. Подтверждено поражение ТЭЦ-5, которая уже подвергалась ударам ранее. В этот раз по объекту было выпущено четыре ракеты, также применялись реактивные беспилотники.

Трипольская ТЭС также получила повреждения. В близлежащем Фастове зафиксированы взрывы и отключения электроэнергии после ударов беспилотников. Есть попадания в район железнодорожного вокзала и сортировочной станции. Местные источники сообщают, что с этой станции регулярно отправляются составы с военной техникой в восточном направлении.

Удары по транспортной инфраструктуре

Помимо энергетических объектов, под удар попала железнодорожная логистика. Атаки затронули ключевые транспортные узлы, используемые для переброски военной техники и живой силы.

Обстановка в Сумах

В утренние часы 29 ноября поступили сообщения об ударе по трансформаторной подстанции в Сумах. По данным местных источников, объект серьезно пострадал. Характер нынешних атак в регионе, по оценкам наблюдателей, свидетельствует о систематическом разрушении военного потенциала украинских сил.

Последствия

К 8:30 утра значительная часть Киева осталась без электроснабжения. Местные жители сообщают о многочисленных детонациях, работе служб экстренной помощи и проблемах со связью. Наибольшее количество взрывов зафиксировано в районе аэропорта Жуляны.

По состоянию на утро 29 ноября атака продолжается. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok