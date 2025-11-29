Все новости Уфы и Башкортостана
И тут земля содрогнулась. Путин показал рассекреченный "кулак": Небо пронзил огненный хвост. Сеть заполонили ошеломляющие кадры

11:49, 29 ноя 2025

25 ноября в Архангельской области прогремел мощный взрыв, а земля задрожала под ногами местных жителей. В 16:42 с космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2». Минобороны опубликовало кадры пуска, где видно, как ракета в языках пламени устремляется вверх, оставляя за собой огненный след, который вскоре растворяется в облаках.

Китайские СМИ разглядели скрытый смысл

Китайское издание NetEase расценило успешный запуск как демонстрацию российской мощи и четкий сигнал Западу: даже под давлением санкций Москва продолжает совершенствовать свои военные технологии. По мнению китайских журналистов, система раннего предупреждения о ракетной атаке может превратиться в серьезный козырь России в противостоянии с западными странами, пишет Царьград.

Издание напомнило, что «Плесецк» долгое время оставался государственной тайной — его рассекретили только в 1980-х годах. До этого момента космодром считался одним из самых загадочных военных объектов страны. Сегодня его роль не изменилась: «Плесецк» используется не для мирного освоения космоса, а для вывода на орбиту военных спутников — тех самых «глаз и ушей», которые способны заблаговременно предупредить о возможной угрозе.

Спутники «Тундра» усилят оборону

По версии китайских экспертов, на борту «Ангары-1.2» находились аппараты системы «Тундра». Эти спутники оснащены сверхчувствительными датчиками, позволяющими моментально зафиксировать старт вражеской ракеты. В связке с наземными радарами «Тундра» может увеличить время для реагирования на ракетную атаку до получаса. В условиях реального конфликта каждая дополнительная минута на счету.

Китайские журналисты уверены, что запуск стал молчаливым «стратегическим заявлением», к которому мир должен прислушаться. По их логике, Владимир Путин не случайно уделяет такое внимание развитию систем вооружения. В случае глобального конфликта победит тот, кто среагирует быстрее противника.

Сценарий будущего противостояния

NetEase предлагает следующий сценарий: НАТО наносит первый удар, система раннего предупреждения России срабатывает, и массированная атака блокируется. Поскольку Запад уже начал боевые действия, российская армия переходит к ответным мерам. В ход могут пойти комплексы «Орешник», ракеты «Буревестник» или другое новейшее вооружение. Поскольку эффективной защиты от этих систем США и Евросоюз пока не создали, поражение целей на их территории будет гарантировано.

Китайское издание полагает, что западные военные специалисты прекрасно понимают эти риски. Именно поэтому, как считают в КНР, пуск с космодрома «Плесецк» вызвал такое беспокойство в альянсе.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
