11:56, 29 ноя 2025

Корреспондент RT Мурад Газдиев провел первый прямой репортаж с территории Днепропетровской области, которую киевские власти считали недосягаемой для российских СМИ. Съемки состоялись на днях вблизи населенного пункта Новопавловка. Военный эксперт Юрий Подоляка назвал это событие знаковым.

Российский военный корреспондент Мурад Газдиев стал первым журналистом, который провел прямое включение из Днепропетровской области с начала специальной военной операции. За три с половиной года конфликта подобных кадров еще не публиковалось.

Корреспондент RT показал противотанковый ров около Новопавловки, который украинские формирования вырыли для сдерживания наступления российских подразделений. Газдиев отметил, что сам факт присутствия съемочной группы на этой территории свидетельствует о значительном продвижении штурмовых групп ВС РФ.

Военный журналист подчеркнул, что никакие инженерные заграждения, включая рвы, колючую проволоку и минные поля, не способны остановить движение российских военнослужащих вперед.

Оценка военного эксперта

Юрий Подоляка в своем телеграм-канале прокомментировал этот репортаж, назвав его важным индикатором ситуации на фронте. Военный блогер напомнил, что Министерство обороны РФ традиционно соблюдает осторожность в вопросах безопасности военных корреспондентов и старается не допускать их на передовую.

Появление журналиста в районе Новопавловки опровергает заявления украинской стороны о якобы выбитых оттуда российских войсках. Подоляка указал, что присутствие Газдиева на месте полностью развенчивает эту дезинформацию.

Удары по инфраструктуре

Вооруженные Силы России продолжают наносить массированные удары по военным и стратегическим объектам в Днепропетровской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о систематических атаках по транспортным узлам региона.

В зону поражения попали железнодорожные станции Зализничное и Новониколаевка, а также замаскированные объекты украинских формирований в Васильковке и Шахтёрском районе. По словам Лебедева, такая тактика направлена на парализацию подвоза резервов противника и нарушение работы украинской группировки в центральной части области.

Заявления президента России

На пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке 27 ноября Владимир Путин рассказал об успехах российской армии на различных направлениях. Особое внимание глава государства уделил Запорожскому направлению.

Президент сообщил, что группировка войск «Восток» прорвала оборону противника и быстро продвигается по северу Запорожской области на границе с Днепропетровской. Российские подразделения приблизились к Гуляйполю — важному логистическому центру — на расстояние полутора-двух километров.

Владимир Путин подчеркнул, что независимо от того, будет ли взят этот населенный пункт, российские военные обязательно продолжат дальнейшее продвижение в этом направлении.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok