В ночь на 29 ноября российские войска нанесли один из самых масштабных ударов с начала СВО по тыловым объектам Украины. По данным военных источников, в операции участвовали стратегические бомбардировщики нескольких типов, применившие гиперзвуковые ракеты различного класса. Среди целей оказались энергетические объекты, военные базы и логистические узлы в центральных и западных областях страны.

Подготовка операции

За несколько дней до удара украинские мониторинговые службы зафиксировали передислокацию 16 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на прифронтовые аэродромы. Американские разведывательные источники заранее предупредили о вероятности крупномасштабной атаки по энергетической инфраструктуре, в частности по подстанциям, обеспечивающим электроснабжение атомных электростанций.

Военный эксперт Аслан Нахушев 25 ноября указывал на возможность применения гиперзвуковых ракет Х-32 — модернизированной версии Х-22 с дальностью до 600 километров, скоростью около 4 Махов и боевой частью массой одну тонну. По его данным, украинская ПВО за все время конфликта не смогла перехватить ни одной ракеты этого типа.

28 ноября МАГАТЭ сообщило о восстановлении работы подстанций, обеспечивающих АЭС Украины, включая ПС-750 «Киевская». В этот же день украинские телеграм-каналы предупредили о возможности масштабной атаки в ближайшие 48 часов.

Состав ударной группировки

По предварительным данным украинских источников, в операции задействованы четыре Ту-95МС, три Ту-160, шесть Ту-22М3, шесть МиГ-31К, три корабля-носителя крылатых ракет «Калибр», а также более 500 беспилотников типа «Герань». Украинская сторона до начала атаки прогнозировала применение 40 крылатых ракет, 16 баллистических «Искандер», 14 «Калибров», шести «Кинжалов» и шести Х-32. Однако военные каналы допускают, что количество применённых «Кинжалов» могло достигнуть 40 единиц.

Этому удару предшествовала многодневная операция по подавлению украинской ПВО. Российские войска методично выводили из строя средства противовоздушной обороны противника, расчищая воздушное пространство для основной атаки.

Ход атаки

Около 19:30 по местному времени начались первые удары. Четыре гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поразили авиабазу в Староконстантинове Хмельницкой области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о возможных попаданиях в арочные укрытия для самолётов, предположительно непустые на момент атаки.

В Киеве зафиксирован мощный взрыв на Богатырской улице в районе СТО, занимающегося обслуживанием военной техники. Город Славутич Киевской области остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта, о чём сообщила компания «Черниговоблэнерго».

«Кинжалы» также достигли целей в Киеве и Житомирской области. По данным военных источников, основные цели располагались в Киеве и Одессе. В Чернигове взрывы произошли в районе Шерстянки, где находятся артиллерийские подземные склады и резервуары с горюче-смазочными материалами.

Применение беспилотников

Значительную роль в операции сыграли ударные БПЛА. Мониторинговый ресурс «Герань Цветущая» сообщил о нанесении ударов по порту Одессы, где был обнаружен сухогруз. Беспилотники действовали координированно с пусками крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.

Впервые ФАБ-5000

Помимо ракетных ударов, источники сообщают о первом за три года конфликта применении авиационной бомбы ФАБ-5000 — одного из самых мощных видов авиационного боеприпаса. Подтверждённых данных о месте и результатах её применения пока не поступало.

Удар последовал через несколько дней после масштабной атаки по украинским подстанциям, которая временно снизила мощность работы атомных электростанций. Основными целями текущей операции, судя по характеру ударов, стали объекты энергетической инфраструктуры, военные аэродромы, склады вооружений и логистические центры.

Некоторые украинские каналы ранее предупреждали о возможной провокации на одной из действующих АЭС с целью обвинить в инциденте российскую сторону. Однако российские войска традиционно не наносят удары по самим атомным станциям, ограничиваясь поражением питающих их подстанций.

По состоянию на утро 29 ноября удары продолжаются. Военные источники ожидают, что операция может продлиться до 48 часов и станет одной из самых масштабных за весь период конфликта. Полная оценка результатов атаки и объём нанесённого ущерба станут известны после завершения операции.

