"Адская" ночь в России. Угроза Зеленского сбылась: Ростов эвакуируют, НПЗ на Кубани в огне. Пугающие кадры с места

12:25, 29 ноя 2025

В ночь с 28 на 29 ноября украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае вспыхнул пожар, в Ростовской области проводится эвакуация жителей из-за падения обломков БПЛА. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 103 дронов. Об этом пишут региональные власти и военное ведомство.

Ростовская область под ударом

Жители Ростовской области пережили беспокойную ночь — очевидцы насчитали около двадцати взрывов. Системы ПВО отрабатывали по воздушным целям, небо освещали яркие вспышки. От звуков взрывов в домах дребезжали стёкла, у припаркованных автомобилей срабатывала сигнализация.

В Таганроге после атаки начался сильный пожар. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что беспилотники сбивали также над Азовским, Дубовским, Каменским и Миллеровским районами. К шести часам утра стало известно о повреждениях гражданских объектов.

Огонь уничтожил частный дом в Таганроге. У одного из общежитий разрушена кровля, людей начали выводить из здания. Эвакуация развернулась и в центральной части города на улице Петровской — туда упал сбитый дрон. На место вызвали сапёров для обезвреживания боеприпасов. Данных о пострадавших пока не поступало. Всего над областью перехватили двадцать украинских беспилотников.

Пожар на Афипском НПЗ

Над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили одиннадцать дронов, следует из данных Минобороны. Оперативный штаб региона в половине седьмого утра сообщил о последствиях налёта. На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание, работников эвакуировали в защитное сооружение.

Хранилища нефтепродуктов остались целы, однако часть технического оборудования получила повреждения. К текущему моменту пламя локализовали. Также из-за падения обломков беспилотника загорелось подсобное хозяйство сельскохозяйственного предприятия в посёлке Афипский. Площадь возгорания составила пятьдесят квадратных метров.

Взрывы в Волгограде

В Волгограде и Волжском взрывы продолжались до утра, сообщает SHOT. Окончательное число перехваченных дронов может измениться. Минобороны пока подтверждает информацию только об одном беспилотнике над Волгоградской областью.

Официальных данных о разрушениях не публиковали, но жители рассказывают, что больше всего взрывов прогремело в северной и центральной частях Волгограда — около восьми. Всего за ночь над территорией России уничтожили сто три украинских БПЛА. Максимальное количество зафиксировано над Белгородской областью, однако губернатор Вячеслав Гладков пока не комментировал ситуацию.

Заявления Зеленского

Масштабная атака последовала после заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что у Украины нет права отступать и борьба будет продолжаться. Киев фактически дал понять, что к переговорам не готов. Зеленский по-прежнему отклоняет условия, которые выдвигает Россия. Специальная военная операция продолжится до достижения всех поставленных целей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok