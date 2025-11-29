12:34, 29 ноя 2025

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Киргизии, что Покровск и Мирноград (в российской терминологии Красноармейск и Димитров) полностью окружены, а Волчанск практически перешёл под контроль российских войск. Украинские источники подтверждают тяжёлые потери, пишет Царьград.

Окружение городов и потери ВСУ

Телеграм-канал «Резидент», ссылающийся на источники, сообщает, что российская армия контролирует весь Покровск. Небольшие группы украинских военных, которые остались в городе, больше не представляют угрозы для российских войск.

Согласно картам боевых действий, половина Мирнограда находится под контролем России или является серой зоной. Новаторский район города пал, южная часть зачищена. Резервы украинской стороны переброшены на Гуляйполе, где, по всей видимости, и будут задействованы.

Боец российской армии с позывным «Осетин» рассказал, что украинские солдаты предприняли попытку прорыва через окружение для эвакуации раненых из Мирнограда. Операция провалилась. Военный отметил, что украинским бойцам стоит задуматься о сдаче в плен.

Командование ВСУ обвиняют в обмане

Украинское командование вновь обвиняют в обмане собственных солдат. Вселяя ложные надежды, руководство продолжает направлять пехоту в зоны боевых действий, где военные несут огромные потери. По словам Владимира Путина, только в октябре потери украинских вооружённых сил составили 47 тысяч человек.

Слухи о женской мобилизации

Из кулуаров офиса президента Украины в Сеть просочились новые слухи. Владимир Зеленский якобы готовит мобилизацию женщин, чтобы восполнить нехватку личного состава в армии.

Украинский телеграм-канал «Женщина с косой» комментирует ситуацию:

«Решение, которое ещё год назад казалось чёрным юмором, сегодня превратилось в секретное распоряжение офиса президента».

В паблике добавляют, что политическое руководство пытается любой ценой удержать фронт, даже если это приведёт к моральному коллапсу общества.

Переговоры и правовой статус территорий

Обозреватель Царьграда Илья Головнёв отметил, что правовой статус Крыма и Донбасса станет одним из центральных вопросов на переговорах с американской стороной в Москве на следующей неделе. При этом вся шумиха вокруг мирных переговоров пока выглядит малосодержательной.

Военный корреспондент Александр Сладков заметил, что Запад официально не передавал России никакого плана для обсуждения. Даже если документ появится, его нужно будет внимательно изучить на предмет соответствия российским интересам.

Владимир Путин уточнил позицию: «Проекта договора по Украине не было. Был набор документов, которые требовали обсуждения, что сейчас и происходит».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok