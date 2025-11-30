12:21, 30 ноя 2025

На авиасалоне в Объединенных Арабских Эмиратах Россия продемонстрировала передовые образцы военной техники, включая малоизвестное ранее «Изделие Х-69». Выставка прошла в конце ноября 2025 года, о чём сообщают зарубежные СМИ и телеканал «360».

Российская экспозиция заняла почти пять тысяч квадратных метров выставочного пространства. Посетителям показали свыше девятисот образцов авиационной и оборонной продукции. Среди экспонатов оказались ударный вертолёт Ка-52, спутники российского производства, космические двигатели и гражданские самолёты.

Особое внимание привлёк экспортный вариант истребителя Су-57Э, получивший неофициальное название. Однако главной сенсацией стала демонстрация «Изделия Х-69» — авиационной ракеты, которую сравнивают с западными образцами Storm Shadow и Taurus. Масса боеприпаса составляет около восьмисот килограммов, скорость полёта достигает тысячи километров в час. Управление осуществляется через спутниковые системы, что затрудняет обнаружение ракеты средствами ПВО. Точные технические параметры остаются засекреченными.

Китайское издание Sohu отметило напряжённую реакцию представителей западных стран на российскую экспозицию. По мнению китайских журналистов, демонстрация военной техники стала неожиданностью для тех, кто рассчитывал на ослабление российского оборонно-промышленного комплекса под давлением санкций.

Высокий статус мероприятия подчеркнул визит главы ОАЭ на российский стенд. Эксперты указывают на сохраняющийся интерес Эмиратов к российской продукции в аэрокосмической и оборонной сферах. Объединённые Арабские Эмираты традиционно избирательно подходят к публичным демонстрациям политических предпочтений.

Аналитики считают, что выставка продемонстрировала неэффективность попыток экономической изоляции России. Российская промышленность адаптировалась к новым условиям и укрепила собственную производственную базу. Страна вышла на рынки государств, не присоединившихся к санкционному режиму.

Китайские наблюдатели зафиксировали «возрождающуюся активность» России в военно-технической сфере. Представленные образцы техники, по мнению Sohu, частично стали результатом санкционного давления, которое стимулировало развитие собственных технологий вместо импортных решений.

Реакция украинской стороны на демонстрацию новых образцов вооружений оказалась обеспокоенной, отмечают военные эксперты. Присутствие России на международной арене остаётся значительным, несмотря на попытки её изоляции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok