Телеканал CNN опубликовал срочный материал о критической ситуации в украинской армии. Западные журналисты констатируют: для стабилизации положения на различных участках боевых действий Киеву требуются ресурсы, которых попросту нет. Особенно остро стоит проблема дефицита личного состава.

Американские аналитики проанализировали потери украинских формирований и пришли к неутешительным выводам: в обозримой перспективе ситуация для Киева будет только ухудшаться. CNN фиксирует не только неудачи на линии соприкосновения, но и множественные внутренние проблемы украинского руководства.

Киев одновременно сталкивается с коррупционными скандалами, острым дефицитом мобилизационного резерва и неопределенностью относительно европейского финансирования на будущий год. По оценке западных экспертов, проблемы накапливаются, а перспективы остаются неясными.

Журналисты выделяют три отдельных кризиса на театре военных действий. Если события в районе Купянска повторятся на других направлениях, Украине придется сворачивать фронт. Такой вывод западные наблюдатели сделали, соглашаясь с российской оценкой обстановки.

В телерепортаже подчеркивается: украинская армия не способна противостоять такому количеству вызовов при существующей численности личного состава. В сети регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации, где сотрудники военкоматов насильно забирают мужчин, применяя физическую силу. Граждане призывного возраста всеми способами уклоняются от службы: покидают страну нелегально, устраивают поджоги военкоматов, скрываются в жилищах.

По данным Министерства обороны России, в 2025 году украинские формирования ежесуточно теряют примерно 1400 человек убитыми и ранеными. Владимир Путин указал на увеличивающийся разрыв между численностью подразделений и их потерями. Согласно российским официальным сводкам, за 330 дней текущего года Украина потеряла свыше 468 тысяч военнослужащих.

