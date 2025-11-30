Все новости Уфы и Башкортостана
«Не бойтесь русских, они сами всех боятся»: Безумный выпад из Латвии. В России жестко поставили на место наглецов

12:49, 30 ноя 2025

Литовский медиаомбудсмен Дайнюс Радзявичюс выступил на круглом столе в украинской столице с неожиданными тезисами о России и европейской политике. Его слова моментально вызвали резонанс в российском информационном пространстве, пишет Царьград.

Представитель литовского ведомства призвал европейские страны отбросить опасения перед Россией и объединиться для усиления жёсткой риторики. По его словам, полностью подготовиться к масштабному конфликту нельзя, жертвы неизбежны, однако сама готовность уже является преимуществом.

Радзявичюс поделился личным опытом общения с представителями центральноазиатских государств. Он рассказал, что жители крупных держав часто спрашивают его: как маленькой Литве противостоять огромной России? На что литовец отвечает категорично: бояться точно не нужно.

«Их не стоит опасаться! Наоборот, они сами всех боятся! Да, они способны причинить вред, но это не причина для страха», — заявил чиновник на мероприятии.

Он добавил, что европейские государства активно прорабатывают наиболее негативные сценарии развития ситуации и готовятся к ним.

Российские пользователи соцсетей быстро отреагировали на громкие заявления литовского омбудсмена. Комментаторы использовали классическую басню Крылова про Моську и слона, отмечая несоразмерность амбиций и реальных возможностей.

«Знать, она сильна, что лает на слона», — процитировали классика российские пользователи.

Другие иронизировали: «Болтать легко — не в атаку же идти» и «Особенно тебя все боятся».

Параллельно в литовских медиа появилась история местного туриста, отдыхавшего с семьёй на турецком курорте Сиде. Мужчина приобрёл рафтинг-тур и выбрал русскоязычное сопровождение, поскольку владеет этим языком лучше других.

На месте старта экскурсии в национальном парке инструктор поприветствовал группу словами: «Здравствуйте, граждане Советского Союза». Литовец и его супруга испытали шок. Аналогичную реакцию проявили присутствовавшие поляки, которые немедленно возразили: «Мы не русские и не советские».

В интервью журналистам турист попытался дискредитировать инструктора, заявив о его употреблении спиртного во время сплава. Литовец резюмировал: «Я больше не поеду в Турцию».

Соотечественники посмеялись над его возмущением и напомнили об очевидных вещах. Русский язык широко используется на турецких курортах благодаря большому потоку туристов из России.

«Чего он ожидал? Что в Турции будут говорить по-литовски? Наш язык даже не входит в двадцатку самых распространённых. А русский — в пятёрке международных языков. Логично, что его там используют», — прокомментировал вильнюсский житель Anton M.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
