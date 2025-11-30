«Не бойтесь русских, они сами всех боятся»: Безумный выпад из Латвии. В России жестко поставили на место наглецов
12:49, 30 ноя 2025
Литовский медиаомбудсмен Дайнюс Радзявичюс выступил на круглом столе в украинской столице с неожиданными тезисами о России и европейской политике. Его слова моментально вызвали резонанс в российском информационном пространстве, пишет Царьград.
Представитель литовского ведомства призвал европейские страны отбросить опасения перед Россией и объединиться для усиления жёсткой риторики. По его словам, полностью подготовиться к масштабному конфликту нельзя, жертвы неизбежны, однако сама готовность уже является преимуществом.
Радзявичюс поделился личным опытом общения с представителями центральноазиатских государств. Он рассказал, что жители крупных держав часто спрашивают его: как маленькой Литве противостоять огромной России? На что литовец отвечает категорично: бояться точно не нужно.
Он добавил, что европейские государства активно прорабатывают наиболее негативные сценарии развития ситуации и готовятся к ним.
Российские пользователи соцсетей быстро отреагировали на громкие заявления литовского омбудсмена. Комментаторы использовали классическую басню Крылова про Моську и слона, отмечая несоразмерность амбиций и реальных возможностей.
Другие иронизировали: «Болтать легко — не в атаку же идти» и «Особенно тебя все боятся».
Параллельно в литовских медиа появилась история местного туриста, отдыхавшего с семьёй на турецком курорте Сиде. Мужчина приобрёл рафтинг-тур и выбрал русскоязычное сопровождение, поскольку владеет этим языком лучше других.
На месте старта экскурсии в национальном парке инструктор поприветствовал группу словами: «Здравствуйте, граждане Советского Союза». Литовец и его супруга испытали шок. Аналогичную реакцию проявили присутствовавшие поляки, которые немедленно возразили: «Мы не русские и не советские».
В интервью журналистам турист попытался дискредитировать инструктора, заявив о его употреблении спиртного во время сплава. Литовец резюмировал: «Я больше не поеду в Турцию».
Соотечественники посмеялись над его возмущением и напомнили об очевидных вещах. Русский язык широко используется на турецких курортах благодаря большому потоку туристов из России.
