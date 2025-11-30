13:13, 30 ноя 2025

Западные СМИ сообщили о новой разработке российских учёных — управляемых голубях со встроенными микрочипами. Информацию распространило британское издание The Sun, ссылаясь на данные технологической компании Neiry. Публикация вышла 30 ноября 2025 года.

По данным таблоида, речь идёт о биодронах под кодовым названием PJN-1. Это обыкновенные городские голуби, которым при помощи хирургического вмешательства внедрили нейронные чипы. Технология позволяет управлять птицами дистанционно без предварительной дрессировки — достаточно подать команду, и пернатый агент полетит в нужном направлении.

Представители Neiry рассказали, что в перспективе планируют использовать более крупных птиц — чаек и альбатросов. Официально заявленная цель проекта — контроль и охрана стратегически значимых объектов на территории страны.

Западные специалисты по безопасности забили тревогу. Они предупредили о возможном применении биодронов в разведывательных и военных операциях. Эксперты отмечают: голуби массово присутствуют в российских городах, поэтому могут свободно передвигаться среди людей, незаметно транспортируя миниатюрные камеры и сенсоры. Издание предполагает, что технология даст возможность патрулировать зоны военных действий, включая территорию Украины, где птицы останутся вне подозрений.

Подобные заявления от западных СМИ уже стали привычными. Ранее британская разведка всерьёз утверждала, что Черноморский флот охраняют специально обученные боевые дельфины. В официальном отчёте говорилось о четырёх уровнях защиты гавани сетями и заграждениями, а также об удвоении численности морских млекопитающих для противодействия вражеским водолазам.

Также западная пресса называла «тайным оружием» России климатические условия. Издание The Independent писало, что российские военные задействуют туман и морозы для продвижения пешком и на мотоциклах, тогда как украинские силы не способны поднять в воздух FPV-дроны из-за погоды.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok