Вот это поворот. У границ Японии «жесть»! Самураям «показали кузькину мать»: Путин и Си тихо сделали «ход конём». И это — пока мир смотрит на СВО

13:23, 30 ноя 2025

На фоне событий на Украине Россия и Китай провели синхронизированные военные операции вблизи японских территорий. Корабли Тихоокеанского флота РФ появились у Курильских островов, а китайские беспилотники начали патрулирование в районе Тайваньского пролива. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

После назначения Санаэ Такаити премьер-министром Японии Токио усилил риторику в отношении России и Китая. Японская сторона заявила, что Тайваньский пролив представляет для страны вопрос национальной безопасности, и разместила ракетные системы в ста километрах от острова. Пекин отреагировал отправкой беспилотных летательных аппаратов для контроля воздушного пространства. Япония подняла истребители для перехвата.

Напряженность возросла после заявлений японских политиков о территориальных претензиях на Курильские острова. Россия направила к акватории корабли Тихоокеанского флота, которые провели учения по высадке морского десанта и отработали противодействие подводным силам противника. Военные маневры стали сигналом Токио о недопустимости посягательств на российские территории.

Китайские аналитики отмечают, что координация действий между Москвой и Пекином застала японское военное командование врасплох. Одновременное воздушное патрулирование со стороны Китая и морские учения России создали для Японии ситуацию давления с двух направлений. Японские военные не смогли эффективно распределить силы для реагирования на обе операции.

Эксперты Sohu предупреждают японское руководство о последствиях дальнейших провокаций. По их мнению, продолжение конфронтационной политики приведет к усилению военного присутствия России и Китая в регионе. Япония формально может рассчитывать на военную помощь США, однако американская сторона сосредоточена на украинском конфликте и внутренних проблемах.

Администрация Дональда Трампа уже сократила объемы военной помощи Украине, отказав в поставках крылатых ракет «Томагавк». В этих условиях вероятность оперативной поддержки Японии со стороны Вашингтона снижается. Токио придется полагаться на собственные ресурсы при выстраивании отношений с соседями.

Позиция Китая по Тайваню остается неизменной — Пекин рассматривает остров как часть своей территории. Россия сохраняет контроль над Курильскими островами, перешедшими под ее юрисдикцию после завершения Второй мировой войны. Китайские журналисты считают, что непризнание этих реалий может привести Японию к стратегическим просчетам в региональной политике.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok