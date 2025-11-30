Паника в рядах ГУР: Тылы горят от неизвестных ракет. Армия России применила секретное «изделие 9-А-7759»: Сводки с фронтов СВО

13:48, 30 ноя 2025

Две ночи подряд украинские телеграм-каналы публикуют тревожные сообщения о поражении объектов далеко за линией фронта. Официальный Киев молчит, но в ГУР явно нервничают — впервые за долгое время украинская разведка признала появление у России нового типа вооружения.

Разведка подтвердила дальность почти 200 километров

Замглавы ГУР Вадим Скибицкий, известный осторожными формулировками, дал комментарий агентству Reuters. По его словам, российские ВКС применяют авиабомбы с дальностью поражения около 193 километров. Это радикально меняет ситуацию: теперь самолётам не нужно приближаться к зоне боевых действий — боеприпасы сбрасываются издалека и поражают цели в глубине территории Украины.

Скибицкий также сообщил, что Россия наладила серийный выпуск таких боеприпасов. До конца года планируется произвести около 500 единиц. Параллельно ведутся работы над версиями с дальностью до 400 километров. Если эти оценки соответствуют действительности, Украина фактически лишается безопасного тыла.

Логистика под угрозой

До появления таких боеприпасов украинская сторона чувствовала себя относительно защищённой на расстоянии более 100 километров от фронта. Россия могла поражать тыловые объекты только дорогостоящими ракетами типа «Искандер» или рисковать самолётами, заходящими в зону действия ПВО.

Теперь ситуация изменилась. Су-34, находясь под прикрытием российских систем С-400, может сбросить боеприпас, который самостоятельно долетит до целей в районе Днепропетровска, Полтавы или Павлограда. Украинское командование оказалось перед выбором: либо перебрасывать дефицитные системы Patriot и IRIS-T вглубь страны, оголяя фронт, либо наблюдать за уничтожением тыловых объектов.

От простых УМПК до боеприпасов с двигателем

Универсальные модули планирования и коррекции стали применяться ещё в 2023 году. Технология проста: к обычной советской авиабомбе добавляются складные крылья и блок спутниковой навигации. Стоимость минимальна, эффективность высока. Однако дальность классических УМПК ограничена 60–70 километрами из-за отсутствия двигателя.

Следующим шагом стали УМПБ — универсальные межвидовые планирующие бомбы. На них устанавливается компактный воздушно-реактивный двигатель. После сброса боеприпас не просто планирует, а активно летит к цели. Дальность увеличивается до 130–150 километров, при этом малые размеры затрудняют обнаружение радарами.

Новое поколение оружия

То, что встревожило украинскую разведку, относится к последнему поколению — УМПК-ПД с полноценным пульсирующим или турбореактивным двигателем. По сути, это крылатая ракета по цене обычной бомбы. Российская промышленность производит их серийно, без сложной электроники и длительных циклов разработки.

Дальность в 180–200 километров позволяет российской авиации работать практически без риска. Экипаж Су-34 может сбросить несколько таких изделий и вернуться на базу задолго до реакции украинской ПВО.

Загадочное изделие 9-А-7759

Украинские источники предполагают, что речь может идти о ракетно-бомбовых комплексах «Гром-1» и «Гром-2», проходящих под индексом 9-А-7759. Это гибридные системы с собственным двигателем, сложной траекторией полёта и боевой частью массой до 340 килограммов. Дальность достигает 200 километров.

Сброс с высоты 12 километров на скорости до 1600 км/ч делает перехват крайне затруднительным. По данным ГУР, именно такие боеприпасы применялись для ударов по тыловым объектам в конце ноября. Если это подтвердится, любой украинский штаб, склад или подземное сооружение может стать целью.

Мнения аналитиков

Военный эксперт Юрий Малышенко отмечает качественный скачок в развитии российских планирующих бомб. За три года они превратились из экспериментальных образцов в массовое оружие. УМПК применяются на боеприпасах калибра от 500 до 3000 килограммов, что создаёт ударную мощь, недостижимую ранее на таких дистанциях.

Антон Лиманов указывает на потерю Украиной контроля над ближним тылом. Су-34 стали практически неуязвимы, а российская авиация получила свободу действий, которой не имела с начала конфликта. Впрочем, эксперт не исключает, что ГУР намеренно раздувает тему «русского чудо-оружия» для давления на западных партнёров и увеличения финансирования.

Последствия для ведения боевых действий

Массовое производство боеприпасов дальностью до 200 километров требует от Украины полной перестройки системы снабжения. Складов, считавшихся безопасными, больше не существует. Передвижение колонн возможно только ночью, мелкими группами или под землёй — иначе любой маршрут окажется под угрозой.

Для Киева это означает, что линия фронта теперь проходит не по траншеям, а охватывает всю территорию, доступную для российской авиации. Неудивительно, что в ГУР царит напряжённая атмосфера — ситуация меняется быстро и радикально.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok