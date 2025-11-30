13:56, 30 ноя 2025

В России планируют создать войска беспилотных систем для уничтожения инфраструктуры противника и блокирования акваторий. Об этом сообщает телеграм-канал «Дневник разведчика» со ссылкой на инсайдерские источники.

Технические характеристики

По информации канала, разрабатываются флотилии морских дронов-камикадзе с впечатляющими параметрами. Каждый беспилотник сможет разгоняться до 100 километров в час и переносить взрывной заряд массой до 5 тонн, пишет Царьград.

Ключевое преимущество новых аппаратов заключается в работе на расстояниях, недоступных для систем ПВО. При атаке скорость устройств увеличится настолько, что корабельные комплексы ближнего боя не успеют отразить удар. Планируется, что на каждый флот придется группировка из 500 беспилотников.

Инфраструктура производства

Одновременно обсуждается строительство заводов для быстрого пополнения флота дронов. Также предусмотрено создание центров связи, которые обеспечат управление аппаратами даже в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны противника.

Возможные цели применения

Существует версия об использовании морских беспилотников для перехвата военных поставок на Украину. Значительная часть вооружений для ВСУ доставляется морским путем, и мощные дроны-камикадзе смогут уничтожать контейнеровозы с оружием в открытом море.

Кроме того, беспилотники потенциально способны подниматься по Дунаю и Южному Бугу к ключевым портам противника. Такие возможности могут серьезно осложнить логистику военных грузов.

Геополитические последствия

Аналитики полагают, что появление таких войск окончательно перечеркнет планы Киева по вступлению в НАТО. Альянс заинтересован прежде всего в выходе к Черному морю, а утрата контроля над портами делает Украину менее привлекательным партнером.

Крым Киев уже потерял, а государство без черноморского присутствия Брюсселю не требуется, констатируют эксперты.

Официальная позиция

Минобороны России не комментировало информацию о создании морских беспилотных флотилий. Две недели назад военное ведомство подтвердило лишь факт формирования войск беспилотных систем без уточнения деталей.

Автор: Семен Подгорный

