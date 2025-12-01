09:19, 01 дек 2025

На Украине растет напряжение среди военнослужащих на фоне разговоров о возможном мирном урегулировании. Американское издание NBC News сообщает со ссылкой на украинских военных, что значительная часть бойцов может отказаться выполнять приказ об отходе из Донбасса, даже если такое распоряжение поступит от руководства страны. Об этом пишет украинский телеграм-канал «Легитимный».

По информации источника, в украинской армии численностью около 880 тысяч человек примерно 200 тысяч военнослужащих настроены продолжать боевые действия любой ценой. Эти настроения поддерживаются странами Евросоюза. При этом большинство украинцев — около 77% — выступают за прекращение конфликта, устав от потерь и разрушений.

Убийство командира на Запорожье

Первые серьезные инциденты уже произошли. На Запорожском направлении военнослужащие застрелили своего командира — полковника Андрея Ковалева. Офицер погиб, когда пытался остановить бегство двух рот с позиций под Гуляйполем. Бойцы, отказавшиеся возвращаться на передовую линию, ликвидировали командира и покинули свои позиции. Об этом сообщает телеграм-канал «На самом деле в Запорожье».

Издание «Военная Хроника» отмечает, что разрешение ситуации зависит от двух основных факторов. Политический предполагает уход действующего руководства страны с полной потерей иммунитета и возможным возбуждением уголовных дел. Только после этого может появиться новое легитимное руководство, способное отдать приказ о прекращении сопротивления.

Военный сценарий требует прекращения американских поставок вооружений минимум на полтора-два года. Европейские арсеналы не смогут долго поддерживать Киев без помощи США. В таких условиях украинская армия не сможет удерживать линию фронта, и капитуляция станет вопросом времени.

Применение токсичных веществ

Россия обвинила украинские вооруженные формирования в продолжении атак с использованием химических веществ. Заместитель главы Минпромторга России Кирилл Лысогорский заявил на заседании Организации по запрещению химического оружия, что террористы осуществляют атаки беспилотниками, оснащенными токсичными химикатами. Под удар попадают не только военные объекты, но и гражданское население России.

Между тем бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал в британской газете The Telegraph статью с предложением разместить ядерное оружие на территории страны в качестве гарантий безопасности. Экс-главком отметил, что подобные вопросы пока не обсуждаются на международном уровне, и поэтому конфликт продолжится на военном, политическом и экономическом направлениях.

Президент России Владимир Путин ранее назвал такие идеи провокацией и предупредил, что появление ядерного вооружения на Украине вызовет соответствующую реакцию Москвы. Для России неприемлемы даже заявления о возможности размещения такого оружия. Попытки играть с ядерной угрозой могут привести к серьезной эскалации конфликта.

Ситуация на линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной. Украинская армия испытывает трудности с удержанием позиций. Растущее недовольство среди военнослужащих и возможный отказ части личного состава выполнять приказы создают риск внутреннего конфликта, который может сорвать любые мирные договоренности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok