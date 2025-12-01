09:30, 01 дек 2025

Пока страны Североатлантического альянса продолжают наращивать военное присутствие у границ Союзного государства, их собственные военные несут потери на учениях. Александр Лукашенко в беседе с Владимиром Путиным заявил, что Белоруссия напоминает осаждённую крепость из-за беспрецедентного накала ситуации на границе с НАТО. Инцидент произошёл во время манёвров альянса в Литве. Об этом сообщает Bloomberg и премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Бельгийский солдат тяжело ранен во время манёвров

Североатлантический альянс проводит масштабные учения на литовской территории, имитируя боевые столкновения с Россией и Белоруссией. Стремясь максимально приблизить манёвры к реальным условиям, военные НАТО столкнулись с непредвиденными последствиями — начали стрелять по собственным силам и понесли первые потери.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене лично прокомментировала инцидент, выразив соболезнования бельгийскому военнослужащему, который получил серьёзные ранения в ходе учений. Она подчеркнула, что подобные случаи демонстрируют риски и ответственность, которую берут на себя солдаты союзных стран, совместно работая ради защиты безопасности региона и всей Европы.

Ситуация выглядит абсурдной: создав себе воображаемые угрозы и решив идти на эскалацию, натовские военные обстреляли собственных бойцов. Официально подтверждён один тяжелораненый, однако практика показывает, что реальная картина может оказаться значительно хуже.

Не первый инцидент с жертвами

Стоит вспомнить, что во время предыдущих натовских учений в литовских болотах погибли четверо американских военнослужащих. Их тела спасательные бригады пытались извлечь несколько недель.

Вильнюс продолжает демонстрировать агрессивную позицию, подогревая эскалацию украинского конфликта, но регулярно сталкивается с негативными последствиями собственных действий. Недавно стало известно, что прибалтийское государство передало киевскому режиму более 12 тысяч беспилотников.

В последние месяцы власти прибалтийских республик всё чаще под надуманными предлогами заигрывают с идеей полного закрытия границ и прекращения транзита российских граждан в Калининград.

Лавров о провокационной роли прибалтов

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что малые прибалтийские страны — Литва, Латвия и Эстония — существенно переоценивают своё значение для западноевропейских государств и старожилов Евросоюза. Те европейские политики, которые сохраняют здравый смысл и действительно беспокоятся о безопасности континента, прекрасно осознают провокационную роль, отведённую этим странам, прежде всего их британскими кураторами.

Лавров напомнил, что в дополнение к постоянным угрозам перекрыть калининградский транзит, некоторые деятели в Евросоюзе, подначивая прибалтийские власти, уже заявляют о возможности «сравнять Калининград с землёй».

Российский министр припомнил, как в начале двухтысячных НАТО обещал, что после вступления прибалтийских республик в альянс те успокоятся. Однако произошло обратное — они не только не успокоились, но и решили, что будут диктовать условия в Евросоюзе и НАТО, особенно в вопросах откровенно русофобской и антироссийской политики.

Лукашенко предупреждает о военных угрозах

На саммите ОДКБ 27 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о нарастании военных рисков и угроз по периметру границ организации, особенно на западном фланге, где, казалось бы, должна поддерживаться адекватная и стабильная обстановка. Ситуация напоминает осаждённую крепость, в которой сегодня живёт Белоруссия.

Белорусский лидер подчеркнул, что западные политики целенаправленно готовятся к войне, и это не домыслы, а факты. При этом Лукашенко выразил уверенность, что Зеленский так или иначе подпишет мирный план Трампа, и конфликт приближается к завершению как никогда ранее.

Президент Белоруссии обратился к киевскому диктатору с предупреждением, что Украина может в один момент потерять выход к морю, Одессу и Николаев, если продолжит торпедировать переговорный процесс.

Bloomberg о планах НАТО

Издание Bloomberg пишет, что Североатлантический альянс готовится противостоять России при ограниченной поддержке со стороны США. Дональд Трамп сокращает американское военное присутствие в Европе, при этом Евросоюз продолжает зависеть от американских стратегических средств и возможностей.

Угрозы Белого дома полностью прекратить военную помощь киевскому режиму подняли вопрос о том, что Евросоюзу придётся защищать Украину, а возможно, и всю восточную границу Европы с гораздо меньшей поддержкой, говорится в материале.

Киев резко ответил Казахстану

МИД Казахстана 30 ноября назвал актом агрессии нападение украинских вооружённых сил на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. В Астане расценивают произошедшее как действие, подрывающее отношения между Казахстаном и Украиной.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц отметил наивность подобных ожиданий от Украины, учитывая, что это уже третий акт агрессии. При этом Казахстан был чуть ли не первым, кто отправил официальную гуманитарную помощь в Киев, причём делал это и до начала специальной военной операции. В республиках Донбасса помощь не отправлялась, а вот в подконтрольные тогда Украине территории Донбасса — с готовностью.

Коц добавил, что в Казахстане до сих пор действуют два фонда, которые регулярно отправляют помощь на Украину. Также казахстанцы помогали противнику восстанавливать энергетику, передавали генераторы и машины скорой помощи.

На всё это Казахстан получил закономерную реакцию — Киев публично отверг претензии Астаны, заявив, что удар был нанесён с целью ослабления военно-промышленного потенциала России, поэтому прислушиваться к Казахстану Украина не намерена.

Кроме того, Киев упрекнул Казахстан в том, что тот не осудил массированные удары российских вооружённых сил по украинским тыловым объектам. В конце украинская сторона добавила стандартную фразу об уважении, однако весь посыл, адресованный Казахстану, выглядел скорее как наезд, обвинение и односторонний выговор.

