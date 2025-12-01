Зеленский плакал. Ермак кричал: в день отставки всё пошло не по плану

09:36, 01 дек 2025

В воскресенье, 1 декабря, стало известно об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Французские СМИ назвали это событие «политическим землетрясением», а украинские издания раскрыли детали последней встречи Ермака с Владимиром Зеленским, которая прошла далеко не мирно.

Скандал за закрытыми дверями

Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на свидетелей сообщает о том, что расставание двух политиков сопровождалось взаимными претензиями и оскорблениями. Несмотря на внешне корректное публичное поведение, в реальности встреча завершилась эмоциональным срывом. По данным источников, Зеленский не сдержал слёз при увольнении Ермака, а тот в ответ повышал голос на президента, пишет Царьград.

Формальным поводом для отставки стал коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии ФБР провело обыски в квартире Ермака. Украинцы давно указывали на возможную причастность главы ОП к коррупционным схемам, однако многие полагали, что компрометирующие материалы он успел заблаговременно убрать. Тем не менее обыски стали сигналом для всего окружения президента — статуса неприкасаемых больше ни у кого нет.

Зеленский оказался перед выбором

Президенту пришлось решать: оставить Ермака в команде, но в тени, или полностью отстранить от государственных дел. По неофициальной информации, без своего главного советника Зеленский испытывает серьёзные трудности в управлении. Сам Ермак публично заверил в сохранении дружеских отношений с президентом, сообщает InoСМИ.

Очевидцы утверждают, что финальная ссора произошла не в день обысков, а накануне. В последние месяцы Ермак пытался найти способы сохранить своё влияние и систему. Он даже встречался с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, предупредив его о возможном предложении занять пост премьер-министра. Однако во время последней встречи Залужного с Зеленским в Киеве эта тема не поднималась.

Ожидается политический передел

Украинский телеграм-канал «Легитимный», близкий к Офису президента, сообщает о подготовке условного «переворота», который должен ослабить или размыть власть Зеленского. Так называемый «ЗеленскийГейт» уже подорвал позиции его команды, разрушив её монолитность. По мнению авторов канала, окончательную точку в этой игре поставит один из возможных сценариев: парламентский переворот, военный мятеж или новый Майдан.

«ЗеЕрмак еще в игре и пытаются удержать власть в своих руках, но их положение хуже, чем у хромой утки. Украина на пороге грандиозного шухера, политической грызни, внутреннего передела», — говорится в публикации канала.

Сигнал всей системе

Источник также подчёркивает, что отставка Ермака стала посланием для всего окружения президента — неприкасаемых больше нет. Если удалось отстранить человека номер два в государстве, то остальные члены команды находятся под ещё большей угрозой. Даже те, кто успел покинуть страну, например Олег Миндич, которого называют «кошельком» президента, могут оказаться под следствием.

По информации канала, нервничать начали и сотрудники территориальных центров комплектования. Они опасаются, что им припомнят случаи насильственной мобилизации граждан. Именно их могут сделать главными виновными в происходящем.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok