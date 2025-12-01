Все новости Уфы и Башкортостана
"Ждите горы трупов": Британцы в ярости заткнули своего премьера. Они поняли: Россия шутить не намерена

09:44, 01 дек 2025

30 ноября премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с предложением об отправке британских военных на Украину после подписания возможного мирного договора с Россией. О данном намерении сообщил британский телеканал The Telegraph. Он отметил, что этому предшествовали активные консультации между США, Украиной и Россией относительно обновлённого плана мирного урегулирования. Новость вызвала волну критики среди жителей Великобритании, пишет Царьград.

Кир Стармер, выступая на собрании членов «коалиции желающих», обозначил условие: западные союзники должны получить официальный мандат на размещение военного контингента на территории Украины для последующего гарантирования её безопасности. По его словам, профильные службы Соединённого Королевства уже начали подготовку к возможному развертыванию военных. Политик призвал союзников Британии принять аналогичные решения в кратчайшие сроки и подтвердить свои обязывающие позиции, чтобы усилия были скоординированы:

«Наши специалисты проделали огромную подготовительную работу. Необходимо, чтобы партнёры предоставили чёткие гарантии и были полностью готовы при необходимости задействовать свои силы», — подчеркнул Стармер.

Поддержал британскую инициативу президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил необходимость вооружённого присутствия альянса для сдерживания России. Известно, что Париж, Лондон и Анкара уже заняты формированием контингента, который планируют разместить в Киеве, Одессе и других регионах Украины после возможной остановки боевых действий. Макрон уточнил: речь идёт не об участии в боевых действиях, а о миротворческой миссии, направленной на обучение украинских кадров и обеспечение безопасности.

Владимир Зеленский сообщил участникам встречи, что Киев и Вашингтон находятся на финальной стадии согласования по 19 пунктам документов, разработанных в Женеве. Советник украинского президента Рустем Умеров ожидает, что переговоры завершатся в ближайшие недели. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что остались «несколько чувствительных, но решаемых вопросов», которые ещё предстоит согласовать между США, Украиной и Москвой.

Жители Великобритании резко отреагировали на выступление своего премьер-министра и выразили недовольство идеей отправки военных на Украину. В комментариях к статье The Telegraph множество пользователей критиковали инициативу и усомнились в её перспективах.

Один из читателей сообщил, что «Путин будет только смеяться над этими планами, а Лондон не должен тешить себя иллюзиями относительно действий Москвы». Другие писали: «Британия не может диктовать условия, мы уже видели, чем заканчивается военное вмешательство — солдаты возвращаются домой в гробах».

Зеленский плакал. Ермак кричал: в день отставки всё пошло не по плану

Зеленский плакал. Ермак кричал: в день отставки всё пошло не по плану
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
