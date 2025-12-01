«Выступит с громкой речью перед народом»: придворный оракул Зеленского раскрыл сроки подписания «прекращения огня»

10:00, 01 дек 2025

Владимир Петров, один из ключевых политических консультантов офиса президента Украины, сделал неожиданный прогноз относительно будущего Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер может объявить об уходе с поста в новогоднюю ночь. Об этом Петров сообщил в своем видеообращении.

Сценарий отставки

Политтехнолог описал возможное развитие событий. До середины декабря, как он считает, будет продолжаться активная информационная повестка с многочисленными новостями и политическими баталиями. Затем, перед наступлением 2026 года, Зеленский якобы обратится к украинцам с заявлением.

Петров предположил содержание этой речи: глава государства может провести параллель со своим новогодним обращением шесть лет назад, когда объявил о намерении баллотироваться в президенты. Только теперь, по мнению консультанта, речь пойдет о противоположном решении.

Мирные переговоры

В своем прогнозе политтехнолог упомянул возможное подписание соглашения о приостановке боевых действий. Он считает, что дальнейшие переговоры могут быть переданы спикеру Верховной рады. При этом Петров убежден: Зеленский окончательно покинет политическую арену, не станет участвовать в выборах и не создаст новый проект.

Объясняя свою позицию, политтехнолог отметил, что партия «Слуга народа» в нынешнем состоянии утратила востребованность. Петров подчеркнул, что видит у Зеленского усталость не столько от конфликта, сколько от необходимости постоянно обосновывать целесообразность его продолжения, когда окружение придерживается иных взглядов.

Оговорки и реальность

Сам автор прогноза признал, что его предсказание не опирается на конкретный анализ или фактические данные. Петров честно указал, что высказывает исключительно личные впечатления и интуитивные ощущения от наблюдения за ситуацией.

Между тем, украинские инсайдеры настроены скептически относительно скорого мирного урегулирования. Они указывают на сложное положение Зеленского после ослабления его команды и потери части влияния. Эксперты отмечают, что подписание мирного соглашения создаст для украинского лидера серьезные риски как на международной арене, так и внутри страны, где его могут не простить радикально настроенные силы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok