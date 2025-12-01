"Россия вообще не обязана ничего подписывать": готов русский ответ на американский ультиматум из 28 пунктов — источник

10:24, 01 дек 2025

В Telegram-канале INSIDER-T, который относится к сетке беглого олигарха Михаила Ходорковского*, появился документ, преподнесённый как ответ Москвы на американский план урегулирования украинского конфликта. По утверждению авторов публикации, в российской столице подготовили собственную версию реагирования на предложенные США 28 пунктов. Однако происхождение материала и его достоверность вызывают серьёзные вопросы у экспертов.

Источник документа под сомнением

Сам факт появления информации в канале, связанном с Ходорковским*, заставляет отнестись к публикации с большой осторожностью. Множество деталей указывает на вероятную информационную провокацию, рассчитанную на создание негативного резонанса. Наибольшие подозрения вызывает упоминание об отдельном референдуме для Запорожской и Херсонской областей. Эти регионы официально включены в состав Российской Федерации на законодательном уровне, и обсуждение их статуса отдельно от других территорий представляется маловероятным со стороны российских властей.

Впрочем, содержание документа представляет определённый интерес как попытка сторонних структур интерпретировать логику действий Москвы в переговорном процессе. Опубликованная схема разделена на два основных этапа реализации.

Нулевой цикл без подписания соглашений

Первая фаза, названная нулевым циклом урегулирования, не предусматривает заключения каких-либо договорённостей между Россией и нынешними украинскими властями. Объяснение этому подходу простое: Москва не признаёт действующее киевское руководство легитимным партнёром для переговоров.

На начальном этапе, согласно опубликованному тексту, Россия и Соединённые Штаты фиксируют общий меморандум с описанием последовательности шагов. Украинская сторона обязуется вывести военные подразделения с территории Донбасса, остановить мобилизацию граждан и прекратить возведение оборонительных укреплений. Американская администрация должна приостановить военные поставки Киеву. После выполнения этих требований Россия объявляет о прекращении боевых действий на всех участках фронта.

Украине предписывается организовать референдум о внесении поправок в Основной закон страны. Эти изменения должны исключить Донбасс и Крым из украинского состава и зафиксировать отказ от планов вступления в Североатлантический альянс. Относительно территорий Запорожской и Херсонской областей, находящихся под украинским контролем, в документе упоминается проведение отдельного голосования. Этот момент вызывает наибольшее недоумение у аналитиков. Завершающим элементом первого блока становится проведение одновременных выборов президента и парламента, призванных юридически оформить достигнутые результаты.

Международный договор после смены власти

Вторая часть предполагаемого плана касается полноценного международного соглашения. По версии публикаторов, этот документ планируется к подписанию после смены политического руководства в Киеве. Среди перечисленных пунктов присутствуют ограничения численности украинских вооружённых формирований по родам войск, предоставление русскому языку регионального статуса в ряде областей, взаимная амнистия участников конфликта и отказ от расследования военных преступлений.

Некоторые положения перекликаются с американским планом, однако добавлены специфические механизмы контроля. Соединённым Штатам предоставляется право на неограниченную поддержку Украины в случае нарушения договорённостей со стороны России. Если же нарушения допустит Киев, все обязательства Москвы автоматически прекращают своё действие.

Вопрос замороженных активов

Отдельный раздел посвящён судьбе российских активов, заблокированных за рубежом. Москва, если верить документу, категорически отказывается от варианта их передачи Украине и готова рассматривать только экономические компромиссы. Речь идёт о поставках энергоресурсов по льготным тарифам и беспошлинной торговле по определённым направлениям. Авторы публикации утверждают, что в российской столице считают такие шаги необходимыми для установления долгосрочного мира.

Сомнения в подлинности

Степень соответствия представленной схемы реальным переговорным процессам остаётся под вопросом. Необычные формулировки и юридические несоответствия создают впечатление, что источник информации мог преследовать собственные политические интересы. Вызывает серьёзные сомнения сам факт передачи информации якобы из Кремля представителям сетки олигарха, признанного иностранным агентом и внесённого в перечень террористов и экстремистов.

На данный момент очевидным остаётся следующее: появление этого документа усилило напряжённость вокруг предстоящих дипломатических инициатив. На этом фоне Москва продолжает придерживаться позиции, согласно которой Россия не обязана подписывать какие-либо соглашения до формирования нового руководства в Киеве.

*Михаил Ходорковский признан Минюстом России иноагентом и включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok