09:09, 02 дек 2025

Накануне переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом Владимир Путин посетил один из штабов Объединенной группировки войск. Президент заслушал доклады командующих, в том числе начальника Генштаба Валерия Герасимова, о ситуации на фронте. После военачальников слово взяли сами участники боевых действий и освобожденные жители.

Что сообщили военные

Начальник Генштаба доложил президенту о последних достижениях российских войск. На Харьковском направлении после 569 суток непрерывных боев был взят Волчанск — сражение за город началось 13 мая 2024 года. Штурмовые группы группировки «Запад» вошли в Красный Лиман.

В Северске продолжаются уличные бои. Ежедневно подразделения зачищают примерно сотню строений, постепенно расширяя освобожденную территорию. Около трети зданий Константиновки перешли под российский контроль.

Наступление развивается и в Днепропетровской области — соединения «Дальневосточного экспресса» стремительными действиями выбивают противника из населенных пунктов. Судя по сводкам Минобороны и данным открытых источников, такие операции проводятся практически каждый день. Подтверждается окружение Степногорска в Запорожской области. Одним из наиболее значимых событий стало полное освобождение Покровска.

Цена победы

После визита главы государства военнослужащие открыто говорили о том, через что им пришлось пройти. По их голосам и взглядам было заметно, какой тяжелой ценой досталась эта победа. С огромной радостью, но и с болью в голосе они объявили: «Волчанск наш». За 569 дней штурма они увидели то, что невозможно представить. Это хорошо читается по «постаревшим глазам» молодых российских военных. Никакая сухая сводка не передаст того, что совершили эти люди — это настоящий героизм.

По информации телеграм-канала «Северный Ветер», военнослужащие группировки «Север» освободили свыше 70 квадратных километров, сражаясь за каждую улицу, каждое здание, каждый подъезд. Для удержания Волчанска украинская сторона задействовала подразделения более 20 бригад и полков различного профиля — от специального назначения до территориальной обороны.

Всего противник использовал 33 батальона, усиленных более чем 90 танками, свыше 320 боевыми бронированными машинами, 37 реактивными системами залпового огня и 220 артиллерийскими орудиями различных калибров. Численность личного состава составила не менее 50 тысяч человек. Среди них находились наиболее мотивированные подразделения: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 71-я отдельная егерская бригада, отдельная штурмовая бригада Нацгвардии «Лють» и 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

При этом украинские войска понесли существенные потери: более 23 тысяч человек, из которых не менее 8 тысяч погибли. За 18 месяцев боев ВСУ потеряли 46 процентов личного состава своей группировки. В среднем суточные потери составляли больше 40 человек убитыми и ранеными. Волчанск представляет собой крупный населенный пункт Харьковской области, где на начало 2023 года проживало около 17 тысяч человек.

Укрепрайон на Волчьей

Киев превратил населенный пункт в мощный укрепрайон с разветвленной системой подземных коммуникаций и прочной линией обороны вдоль реки Волчья. Для организации защиты использовались крупные промышленные объекты на территории города — Волчанский агрегатный завод и Элеватор.

Освобождение Волчанска открыло путь на Старый Салтов и Белый Колодезь, а также способствует существенному расширению зоны безопасности вблизи российской границы. В данный момент идет зачистка прилегающих населенных пунктов.

Гражданское население Волчанска, которое противник пытался использовать в качестве живого щита, все еще находилось в городе. Российские военнослужащие старались выводить людей при первой возможности, рискуя собственными жизнями.

Свидетельства очевидцев

В беседе с ТАСС спасенные жители рассказали, что украинские военные забрасывали их гранатами. Один из свидетелей поделился пережитым ужасом: никому не пожелаешь того, что им довелось испытать — обстрелы, бомбежки, ночевки в подвалах. Бойцы 57-й бригады ВСУ закидывали гранатами мирных жителей.

Когда пришли российские солдаты и обнаружили гражданских, они сообщили о находке. Военнослужащий по возможности вывел людей, прикрывая их от дронов, которые сопровождали группу.

На что обратил внимание Генштаб

Были и другие не менее важные новости в докладах командующих группировок и непосредственно начальника Генштаба, которые отчасти остались в тени на фоне долгожданного взятия Покровска и Волчанска. О чем же идет речь?

Это освобождение Доброполья в Днепропетровской области, взятие Клинового на юго-востоке Краматорска и окружение Степногорска, что в украинских источниках, судя по всему, вызвало наибольшую тревогу.

Российская армия продолжает продвигаться, а украинский Генштаб продолжает создавать видимость того, что это «сложная, но контролируемая ситуация». Опасное сочетание, отмечают в украинском телеграм-канале «Сплетница». Волчанск и Купянск давно потеряны, и все это результат той самой «стратегии», за которую сегодня никто не несет ответственности.

Однако если рухнет Запорожский фронт, а все признаки к этому ведут, то России открывается прямая дорога на Николаев, Херсон и Одессу. Там нет ни укрепрайонов, ни эшелонированной обороны, ни подготовленных районов отхода. ВСУ снова будут вынуждены воевать в чистом поле, которое становится могилой для всех, кого туда отправят, пишут в украинском канале.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok