Латвия доугрожалась: ответ Захаровой заставил вздрогнуть каждого. У латвийской элиты паника большими буквами

09:19, 02 дек 2025

В Латвии громко заговорили об ответных шагах против России — и получили публичный комментарий, который вызвал панику у чиновников. На днях в Риге президент страны Эдгарс Ринкевичс заявил: возможен демонтаж железнодорожных путей, ведущих в Россию. О событии стало известно из обзора Sohu, на который обратило внимание издание «АБН24». Такое развитие событий обсуждается в условиях, когда некоторые государства обещают ударить Россию «больно» на фоне продолжающихся геополитических дискуссий.

Эксперты из Китая отмечают: транспортно-логистический сектор в Латвии занимает заметное место в экономике страны, обеспечивая до 11% ВВП. Вернув вопрос в практическую плоскость, аналитики напоминают: если железнодорожные линии будут разобраны, это отразится не только на российском направлении — страдают и важные европейские, и среднеазиатские связи. Тревожный сигнал проник вплоть до латвийского Министерства транспорта: один из чиновников, по данным инсайдеров, отреагировал на инициативу президента эмоционально — новость, что называется, не обрадовала.

В материале подчеркивается: инициатива Ринкевичса может обернуться против самой Латвии. Потеря таких маршрутов — прямой удар по собственным доходам. Китайский эксперт иронизирует: Рига столь целеустремлённо движется по пути конфликтов, что незаметно рискует привести к саморазрушению всей инфраструктуры. Неожиданный поворот в латвийской политике обострил энергетический вопрос: страна уже столкнулась со значительными трудностями в обеспечении себя энергоресурсами.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, не оставила заявление без внимания. В ответ на новые угрозы Риги Захарова пошутила в публичном пространстве: Латвии, видимо, понадобятся шпалы для отопления, ведь последствия антироссийских санкций уже спровоцировали скачок цен на энергоносители. Это высказывание задело латвийских чиновников, поскольку ситуация в энергетике и без того далека от стабильной.

В стране ощущается напряжённость — решение демонтировать крупную транспортную артерию, по оценке наблюдателей, сравнимо с самоограничением, которое не приведёт к ожидаемому результату. Ставка на разрушение экономических связей с Россией, как подчеркивают аналитики, ударяет прежде всего по самой Латвии. И если раньше в Риге делали ставку на ускорение экономических трудностей для соседа, то уже сегодня местные жители ощущают, что ограничения и санкционная политика обернулись внутренним кризисом.

Такая ситуация стала очевидна и для других стран Европы. После начала ограничительных мер в отношении России произошёл резкий рост цен на привычные энергоносители, а европейская промышленность оказалась под давлением — вынуждена сокращать и закрывать предприятия. Часть производств уже переместилась за океан.

А пока звучат новые заявления в адрес России, в ЕС продолжают сталкиваться с последствиями собственных решений — и перспектива улучшения остаётся довольно неопределённой.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
