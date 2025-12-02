09:30, 02 дек 2025

На фоне массированных ударов по украинской инфраструктуре особое внимание привлекли атаки на центральные районы Киева и Днепра. Российские войска нанесли точечные удары по стратегическим объектам, в результате которых погиб один из ведущих разработчиков украинских ракет. Об этом сообщают различные источники.

Атака на засекреченный объект в Днепре

Согласно данным СМИ, российские ракетчики применили модернизированные ракеты «Искандер» по засекреченному зданию с подземными укрытиями в Днепропетровске. Целью стало офисное здание конструкторского бюро на территории заводоуправления. Системы ПВО попытались перехватить ракеты, однако обломки противоракет были обнаружены в соседних кварталах, пишет Царьград.

По информации военного блогера, автора канала «Русское оружие», удар пришёлся по конструкторскому центру, занимавшемуся разработкой беспилотников-камикадзе. Не исключено, что в здании также располагались производственные цеха.

Помимо военного объекта, в одной из частей строения размещались колл-центры, связанные с мошенническими схемами, направленными против граждан России. Эти структуры действовали на Украине легально и, по некоторым данным, контролировались главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В здание попало минимум две квазибаллистические ракеты, практически полностью разрушившие объект.

Характеристики применённого вооружения

Ракетный комплекс «Искандер» предназначен для поражения приоритетных целей: командных пунктов, подземных укреплений, скоплений живой силы и военной техники противника. В составе комплекса используются баллистическая ракета 9М723 и крылатая модификация 9М729, известная как «Искандер-К».

Западные издания и отдельные источники называют крылатую версию «запрещённым оружием», ссылаясь на разногласия между Россией и США в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2016 году. Однако США вышли из этого соглашения для наращивания собственного ракетного потенциала. Даже бывший президент США Дональд Трамп отмечал, что договор был невыгоден для Америки.

В последние недели зафиксировано множество ударов по аналогичным объектам и подземным укрытиям. В частности, в Константиновке применение авиационной бомбы ФАБ-5000 привело к гибели до десяти высокопоставленных украинских военных, включая троих представителей СБУ, прибывших с инспекцией.

Гибель разработчика ракет Fire Point

Во время атаки на Вышгород в Киевской области погиб один из ведущих программистов компании Fire Point, занимавшейся созданием ракет FP-5 «Фламинго» на основе британских технологий. Недавно украинская сторона анонсировала новые модификации FP-7 и FP-9, заявленные как собственные разработки.

Украинские СМИ утверждают, что специалист был ликвидирован в собственной квартире с помощью беспилотника. Если информация подтвердится, это станет первым случаем целенаправленного устранения инженера, работавшего на военно-промышленный комплекс противника.

Главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман подтвердил гибель сотрудника компании во время одного из недавних ударов. К своему сообщению он приложил фотографию пожара в многоэтажном жилом здании, однако точная причина возгорания и частичного обрушения постройки пока не установлена.

Источник «Военная Хроника» отмечает, что если гибель сотрудника Fire Point подтвердится, это примечательное совпадение на фоне коррупционного скандала вокруг компании и многочисленных вопросов к характеристикам ракет «Фламинго».

Скандал вокруг Fire Point

Компания Fire Point недавно оказалась в центре многомиллиардного коррупционного дела. Её обвиняют в производстве частично неработоспособных беспилотников по завышенным ценам. Ракеты «Фламинго», несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского, так и не поступили на вооружение ВСУ, за исключением тестовых образцов, которые, предположительно, использовались для атак на Краснодарский край.

Компания оказалась связана с бизнесменом Миндичем, которого называют финансовым партнёром Зеленского и который покинул Украину, уехав в Израиль.

На прошлой неделе стало известно о чешской гражданской инициативе по сбору средств на приобретение одной ракеты «Фламинго» — розовой версии британской FP-5. Однако спустя несколько дней проект был свёрнут.

Чешское издание iDNES сообщило, что представитель инициативы лично осмотрел розовую ракету и признал наличие слишком большого количества противоречивой информации вокруг неё.

«Нет стопроцентной уверенности, что она действительно способна летать и точно поражать цели», — заявил он.

Активисты собрали более 12,5 миллиона крон (около 47 миллионов рублей), однако средства остались на счёте организаторов. В статье подчёркивается связь Fire Point с Миндичем, Ермаком и Зеленским, что вызывает подозрения в коррупционной составляющей проекта.

Серия точечных ударов по стратегическим объектам в Днепре и Киеве демонстрирует способность российских сил поражать приоритетные цели, включая конструкторские бюро и производственные мощности. Гибель ключевых специалистов может оказать влияние на украинские разработки в области ракетных технологий и беспилотных систем.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok