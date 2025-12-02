09:37, 02 дек 2025

Во вторник, 2 декабря, президент России Владимир Путин побывал на одном из командных пунктов управления Объединённой группировки войск. О ходе поездки и беседе с высшим командованием информируют официальные источники.

В атмосфере штабного зала президент страны заслушал доклады главнокомандующих: начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и командиров подразделений, участвующих в боевых действиях. В ходе совещания обсуждались успехи российских военных на ключевых направлениях, а также актуальная ситуация в горячих точках.

По докладу Валерия Герасимова, в Константиновке под контроль российских подразделений перешло более трети всех построек. Крупная группировка Вооружённых сил Украины, дислоцированная в районе реки Старый Оскол, численностью около пятнадцати батальонов, оказалась в окружении. Наряду с этим, российские штурмовые подразделения вышли к Красному Лиману.

Командующий группировки «Центр» сообщил главе государства о блокировании от полутора до двух тысяч украинских военнослужащих на севере Димитрова. Южная часть города очищена от сил противника, а российские знамёна подняты над Покровском и Волчанском. Линия обороны противника на этих направлениях прорвана.

Координатор восточной группировки указал, что следующим этапом операции станет уничтожение противостоящих сил на левом берегу реки Гайчур для продвижения к западным рубежам в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, а также занятие Гуляйпольского укрепрайона.

В докладе военачальники отмечали, что среди мобилизованных в ряды ВСУ на линии соприкосновения замечены недостаточно подготовленные военнослужащие. Командование российской армии утверждает, что украинские подразделения продолжают нести значительные потери, особенно в районе Красноармейска.

В результате эмоционального доклада о ситуации президент не смог скрыть реакции: во время совещания Владимир Путин резко прервал доклад и бросил лист бумаги со словами: «Понятно!» — подобную сцену публике прежде наблюдать не приходилось.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok