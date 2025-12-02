09:45, 02 дек 2025

Североатлантический альянс готов перейти к более агрессивным действиям против России. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, чьи слова цитирует Financial Times. Заявления прозвучали на фоне обсуждения в штаб-квартире организации возможности нанесения упреждающих ударов.

По информации британского издания, в альянсе всё чаще звучат призывы действовать на опережение. Драгоне открыто признал: натовское командование размышляет о переходе к более решительным мерам. Фактически речь идёт о том, чтобы выдать превентивную атаку за оборонительную операцию. Некоторые дипломаты из восточноевропейских стран, согласно данным FT, выступают за отказ от реактивной тактики и призывают к нанесению контрударов.

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в разговоре с изданием Царьград дал оценку происходящему. По его словам, сама ситуация выглядит удивительной: военные не должны вмешиваться в политику или делать публичные заявления подобного рода. Однако за последние годы картина изменилась — генералы и адмиралы стали высказываться по вопросам, которые традиционно находились в компетенции дипломатов. Такая трансформация, по мнению специалиста, служит главным тревожным знаком.

Что касается содержания угроз, эксперт расценивает их как примитивный шантаж. Западные стратеги пытаются запугать Москву, рассчитывая на безнаказанность. В НАТО, судя по всему, живут иллюзией, что можно нанести удар из безопасной зоны, а ответные действия затронут лишь третьи стороны. Однако подобная логика ведёт к катастрофе, подчеркнул Крапивник.

Американский военный уверен: России не потребуется применять ядерное оружие для адекватного ответа. Высокоточные системы вроде «Орешника» или «Кинжала» способны разрушить критическую инфраструктуру противника. Достаточно поразить военные базы и склады с вооружениями — это затронет значительную часть европейской территории, учитывая плотность размещения объектов на континенте.

Эксперт прямо предупредил: если альянс решится действовать, ответ последует незамедлительно и будет доставлен средствами с гиперзвуковой скоростью. При этом Крапивник отметил, что всерьёз воспринимать заявления натовского адмирала не следует. По его наблюдениям, представители западного военного блока больше склонны к громким высказываниям, чем к реальным действиям. Часто складывается впечатление, что они говорят, не задумываясь о последствиях.

Тем не менее полностью исключать вероятность удара нельзя. Специалист призвал сохранять готовность к любому развитию событий, поскольку неадекватных людей в мире достаточно. Важно понимать, что игра с эскалацией может привести к непредсказуемым результатам.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал новую стратегию НАТО в отношении России. Политик назвал планы альянса полным безумием, сообщает портал kp.ru. Его слова подтверждают: не все на Западе разделяют агрессивную риторику военного руководства блока.

Эскалация напряжённости со стороны НАТО происходит на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Альянс увеличивает военное присутствие вблизи российских границ и наращивает поставки вооружений. Москва неоднократно предупреждала о недопустимости подобных действий и готовности защищать национальные интересы всеми доступными средствами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok