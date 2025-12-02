Все новости Уфы и Башкортостана
Главное к утру 2 декабря: Путин сделал заявление, которого не ждали. Переговоров не будет — резкий поворот. Странное поведение Кислицы попало на видео

09:57, 02 дек 2025

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов специальной военной операции и провёл совещание с военными. Встреча состоялась 2 декабря, о чём сообщают информационные источники.

Глава государства выслушал доклады о положении дел на линии фронта. Военные рассказали о ситуации под Покровском, где украинские силы несут значительные потери. По данным российских военных, командование ВСУ направляет на передовую плохо обученных новобранцев, которые практически не готовы к боевым действиям. Тысячи тел украинских военнослужащих остаются в лесополосах возле города, пишет Царьград.

Путин дал жёсткую оценку происходящему. Президент назвал ситуацию трагедией украинского народа и связал её с политикой киевских властей.

«Это трагедия украинского народа, связанная с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве», — заявил российский лидер.

Подобные формулировки президент РФ в адрес украинского руководства ранее не использовал.

Коррупционные расследования накрыли верхушку киевского режима

Между тем в самой Украине разворачивается серия коррупционных скандалов на высшем уровне. Расследования затрагивают ключевых фигур украинской власти. Владимир Зеленский уже пожертвовал Андреем Ермаком — одним из ближайших соратников и руководителем президентского офиса. Однако антикоррупционные структуры, находящиеся под контролем США, продолжают публиковать новые материалы.

Складывается впечатление, что положение Зеленского становится всё менее устойчивым. Коррупционные дела против высших чиновников множатся, а давление на украинское руководство растёт. Судя по всему, киевскому лидеру приходится балансировать между различными силами, чтобы сохранить власть.

Макрон предложил гарантии безопасности в обход американцев

Владимир Зеленский провёл встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Французский лидер анонсировал завершение работы над гарантиями безопасности для Украины от «коалиции желающих». Это заявление фактически означает попытку европейцев действовать в обход американских переговорщиков.

Встреча в Париже прошла на фоне многодневных переговоров между делегациями США и Украины по территориальным вопросам. Москва настаивает на выводе украинских войск с территории Донбасса, но киевская сторона категорически отвергает это условие. При этом в Вашингтоне всё чаще звучат оценки, что продолжение борьбы за контроль над Донецкой народной республикой не имеет смысла.

Американские издания Axios и ABC News сообщают, что за несколько дней переговоров существенного прогресса по территориальному вопросу достичь не удалось. Зеленский подтвердил это на пресс-конференции с Макроном, не назвав никаких конкретных договорённостей. Глава украинского государства повторил, что его план включает 28 пунктов и предполагает не только территориальные компромиссы, но и получение надёжных гарантий безопасности после окончания конфликта.

Встреча американского спецпосланника с Зеленским отменена

Французское агентство AFP накануне сообщило о планах спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа встретиться в Ирландии с украинской делегацией. В состав делегации должны были войти Рустем Умеров и Владимир Зеленский. Встреча планировалась по пути американского дипломата в Россию.

Однако в последний момент переговоры неожиданно отменили. Ряд источников подтверждает, что визит Уиткоффа в Ирландию не состоится. Спецпосланник Дональда Трампа сначала посетит Москву и лишь после этого возобновит контакты с украинской стороной. Причины отмены встречи официально не называются.

Украинские делегаты показали нервозность на переговорах в Майами

Профайлер и эксперт по невербальному поведению Илья Анищенко проанализировал видеозаписи переговоров между американскими и украинскими представителями в Майами. По его словам, госсекретарь США Марко Рубио во время беседы говорил уверенно и спокойно, высказывая обтекаемые формулировки.

Рубио демонстрировал открытую жестикуляцию, что свидетельствует о его убеждённости в собственных словах. Американский дипломат постепенно разгонялся по ходу речи и активно подкреплял свои тезисы движениями рук. Это указывает на то, что озвучиваемая позиция действительно является его личной точкой зрения.

Украинская делегация в целом не проявляла ярких эмоций и внимательно слушала американскую сторону. Однако один из её членов привлёк внимание эксперта. Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица показывал явные признаки стресса.

«Прям совсем стресс у мужика. У него такой молитвенный жест. На видео видно, как все удерживают руки на столе, а он прям их поднял, как будто молится. Такой у него сильный фактор стресса», — отметил Анищенко.

По мнению эксперта, Кислица, возможно, лучше других понимает, в какой ситуации оказался киевский режим.

Логическое напряжение присутствовало у обеих сторон переговоров, что вполне естественно для такого формата общения. Однако именно поведение украинского дипломата выделялось на общем фоне и демонстрировало повышенный уровень тревожности.

Офицер армии США остудил пыл НАТО после угроз России: "Возмездие придет с гиперзвуковой скоростью"

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
