09:20, 03 дек 2025

Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником избранного президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Москве завершилась без громких заявлений. Однако реакция мировых лидеров и украинской стороны говорит о серьезных подвижках в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Событие произошло 3 декабря 2025 года, информируют различные источники.

Перед визитом американской делегации в Российскую Федерацию представители США дважды провели консультации с украинской стороной. Киев на этих встречах представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Умеров. После этого президент Украины Владимир Зеленский провел серию переговоров с европейскими лидерами, и только затем посланник Трампа отправился в столицу России, пишет Царьград.

Атмосфера на встрече европейских политиков с главой украинского государства выдала напряженность момента. Участники сидели с мрачными выражениями лиц, а глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, по некоторым данным, не смогла сдержать эмоций. Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрировал жесты, которые наблюдатели сочли отчаянными.

После личной беседы с французским коллегой Зеленский сделал заявление о необходимости скорейшего завершения военных действий. Он подчеркнул, что текущий период может стать переломным, когда ситуация кардинально изменится.

В последующем обращении к журналистам украинский лидер фактически признал неизбежность серьезных уступок. Он заявил, что в случае заключения мирного соглашения существует реальная угроза возобновления конфликта уже в 2026 году, поэтому необходимо найти такое решение, которое исключит подобный сценарий. Зеленский отметил готовность принимать непростые решения, если они будут справедливыми.

Накануне переговоров в Кремле глава украинского государства особо подчеркнул значимость московской встречи для дальнейшего развития событий. Госсекретарь США Марко Рубио дополнительно прояснил ситуацию, заявив, что, если стороны не придут к договоренностям, конфликт продолжится, и Вашингтон больше не будет препятствовать его развитию.

Европейские столицы в поисках новых стратегий

Руководство Европейского союза демонстрирует растерянность перед меняющейся обстановкой. Кая Каллас переключила внимание на другие направления, в частности, потребовала от Армении присоединиться к санкционной политике против Российской Федерации. Она отметила, что согласованность внешнеполитических действий Еревана с решениями ЕС составляет только 37 процентов.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о стремлении Соединенных Штатов понять, насколько реалистично достижение урегулирования украинского кризиса. Британские издания, ранее активно поддерживавшие Киев, неожиданно признали, что теперь условия будет диктовать российская сторона. Журналист Оуэн Мэттьюз в материале для The Daily Telegraph назвал позицию российского президента единственной значимой для установления мира.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал западные страны использовать оставшийся шанс продемонстрировать миру способность к конструктивному диалогу перед грядущими глобальными переменами. Министерство иностранных дел Германии сделало заявление о возможном проведении новых референдумов, вероятно, на территориях, которые сейчас формально остаются украинскими. Немецкие дипломаты признали, что Украине придется пойти на болезненные компромиссы ради достижения мирного соглашения.

Внутриполитический кризис в Киеве

На фоне международных переговоров в украинском парламенте начались процессы, угрожающие стабильности правящей коалиции. Несколько народных депутатов от партии «Слуга народа», которая представляет президента Зеленского в Верховной раде, подали заявления о выходе из фракции и сложении депутатских мандатов.

Об этой ситуации на заседании фракции сообщил ее руководитель Давид Арахамия. Информацию подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. По его данным, Арахамия обратился к коллегам с просьбой не покидать фракцию и не складывать полномочия как минимум до завершения текущей сессии, которая закончится 4 февраля 2026 года. Лидер фракции мотивировал свою позицию необходимостью демонстрировать единство перед международными партнерами.

Украинские политические источники расценивают происходящее как начало саботажа со стороны элит, который может привести к распаду коалиции в парламенте. Такое развитие событий запустит цепочку неконтролируемых процессов и существенно ослабит позиции действующего президента.

Следующие недели покажут, насколько серьезными окажутся достигнутые договоренности и как будет развиваться ситуация как на международной арене, так и внутри Украины.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Ньюсбаш