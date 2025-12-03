09:27, 03 дек 2025

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил о необходимости воздержаться от атак на российские суда в Балтийском море. Такое заявление прозвучало на фоне недавней атаки украинских военных на российский танкер у берегов Турции. О позиции прибалтийской республики сообщает издание Царьград.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что перенос диверсионных операций в акваторию Балтийского моря был бы неразумным шагом, способным спровоцировать эскалацию напряженности в регионе. Такая осторожная позиция выглядит неожиданной для страны, которая на протяжении последних четырех лет активно поддерживала действия Киева и демонстрировала готовность к противостоянию с Россией.

Опасения Таллина связаны с экономическими рисками. Прибалтийские государства в значительной степени зависят от морской торговли, поэтому возможные боевые действия в Балтике напрямую угрожают их бюджетам. Ранее аналогичную обеспокоенность выразили черноморские страны, когда украинские силы начали операции в Черном море.

Инцидент с российским танкером

Позиция эстонских властей кажется особенно примечательной на фоне недавних событий. Несколько недель назад эстонские военные пытались задержать российский танкер, подозревая его в транспортировке нефти в обход санкций Евросоюза. Москва направила для сопровождения судна истребитель Су-35, после чего эстонская сторона немедленно отступила.

Этот эпизод продемонстрировал Таллину серьезность намерений России защищать свои интересы в регионе. По мнению журналиста и главного редактора информационного агентства Baltnews Андрея Старикова, именно этот случай заставил Эстонию впервые осознать реальные последствия морских провокаций.

Второй удар по эстонской позиции нанесла атака украинских сил на российский танкер с оливковым маслом вблизи турецкого побережья. Это событие показало, что действия украинской стороны могут затрагивать экономические зоны стран НАТО.

Опасения перед непредсказуемостью Киева

Эстонские власти осознают свою роль в усилении украинского военного потенциала. Таллин передавал Киеву финансовую помощь, вооружение, содействовал в вербовке и предоставлял разведывательные данные. Теперь в прибалтийской республике понимают, что ухудшение положения украинской стороны может сделать режим Зеленского более опасным и непредсказуемым.

Такая непредсказуемость создает риски для партнеров Киева. Операции украинских военных могут затронуть интересы союзных стран, включая балтийские государства. Своим осуждением инцидента в Черном море Таллин пытается заблаговременно обезопасить себя и дистанцироваться от возможных будущих действий украинских сил.

Стариков отметил, что эстонская сторона не желает вступать в открытый конфликт с Москвой. Демонстрация силы со стороны России заставила Таллин пересмотреть свою позицию относительно провокаций в море.

Реакция других стран

Ранее осуждение действий Киева выразила Турция, в исключительной экономической зоне которой произошла атака на российский танкер. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о недопустимости подобных действий в турецких водах. Анкара направила протест Киеву по линии спецслужб.

Однако маловероятно, что эти возражения окажут влияние на украинское руководство. Зеленский ориентируется преимущественно на позицию Великобритании, которая стремится противодействовать российским интересам различными методами, невзирая на возможный ущерб для третьих стран.

