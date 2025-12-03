Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Удар Москвы ошеломил Эстонию: Таллин в ужасе срочно затыкает рот Киеву

Удар Москвы ошеломил Эстонию: Таллин в ужасе срочно затыкает рот Киеву

09:27, 03 дек 2025

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил о необходимости воздержаться от атак на российские суда в Балтийском море. Такое заявление прозвучало на фоне недавней атаки украинских военных на российский танкер у берегов Турции. О позиции прибалтийской республики сообщает издание Царьград.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что перенос диверсионных операций в акваторию Балтийского моря был бы неразумным шагом, способным спровоцировать эскалацию напряженности в регионе. Такая осторожная позиция выглядит неожиданной для страны, которая на протяжении последних четырех лет активно поддерживала действия Киева и демонстрировала готовность к противостоянию с Россией.

Опасения Таллина связаны с экономическими рисками. Прибалтийские государства в значительной степени зависят от морской торговли, поэтому возможные боевые действия в Балтике напрямую угрожают их бюджетам. Ранее аналогичную обеспокоенность выразили черноморские страны, когда украинские силы начали операции в Черном море.

Инцидент с российским танкером

Позиция эстонских властей кажется особенно примечательной на фоне недавних событий. Несколько недель назад эстонские военные пытались задержать российский танкер, подозревая его в транспортировке нефти в обход санкций Евросоюза. Москва направила для сопровождения судна истребитель Су-35, после чего эстонская сторона немедленно отступила.

Этот эпизод продемонстрировал Таллину серьезность намерений России защищать свои интересы в регионе. По мнению журналиста и главного редактора информационного агентства Baltnews Андрея Старикова, именно этот случай заставил Эстонию впервые осознать реальные последствия морских провокаций.

Второй удар по эстонской позиции нанесла атака украинских сил на российский танкер с оливковым маслом вблизи турецкого побережья. Это событие показало, что действия украинской стороны могут затрагивать экономические зоны стран НАТО.

Опасения перед непредсказуемостью Киева

Эстонские власти осознают свою роль в усилении украинского военного потенциала. Таллин передавал Киеву финансовую помощь, вооружение, содействовал в вербовке и предоставлял разведывательные данные. Теперь в прибалтийской республике понимают, что ухудшение положения украинской стороны может сделать режим Зеленского более опасным и непредсказуемым.

Такая непредсказуемость создает риски для партнеров Киева. Операции украинских военных могут затронуть интересы союзных стран, включая балтийские государства. Своим осуждением инцидента в Черном море Таллин пытается заблаговременно обезопасить себя и дистанцироваться от возможных будущих действий украинских сил.

Стариков отметил, что эстонская сторона не желает вступать в открытый конфликт с Москвой. Демонстрация силы со стороны России заставила Таллин пересмотреть свою позицию относительно провокаций в море.

Реакция других стран

Ранее осуждение действий Киева выразила Турция, в исключительной экономической зоне которой произошла атака на российский танкер. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о недопустимости подобных действий в турецких водах. Анкара направила протест Киеву по линии спецслужб.

Однако маловероятно, что эти возражения окажут влияние на украинское руководство. Зеленский ориентируется преимущественно на позицию Великобритании, которая стремится противодействовать российским интересам различными методами, невзирая на возможный ущерб для третьих стран.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Срочные новости: Зеленский в прямом эфире признал поражение. «Жалкое зрелище». Референдумы в новых регионах. Финны в отчаянии умоляют о мире

Читайте также:

Срочные новости: Зеленский в прямом эфире признал поражение. «Жалкое зрелище». Референдумы в новых регионах. Финны в отчаянии умоляют о мире
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

Песков заявил, что Киев продолжит террористические атаки на Россию: «До последнего украинца»
Россия/мир
Песков заявил, что Киев продолжит террористические атаки на Россию: «До последнего украинца»
Сорвана диверсия против Крыма: Русские ракеты ударили по наемникам НАТО в Черном море — остров Змеиный вновь сотрясается
Россия/мир
Сорвана диверсия против Крыма: Русские ракеты ударили по наемникам НАТО в Черном море — остров Змеиный вновь сотрясается
А что тут скажешь: как Путин одним молчанием «похоронил» целую Украину — теперь стало страшно по-настоящему
Россия/мир
А что тут скажешь: как Путин одним молчанием «похоронил» целую Украину — теперь стало страшно по-настоящему
Впервые со времен Великой Отечественной: еще одна мобилизация и ядерный удар — на что готова Россия после вторжения в Курскую область?
Россия/мир
Впервые со времен Великой Отечественной: еще одна мобилизация и ядерный удар — на что готова Россия после вторжения в Курскую область?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен