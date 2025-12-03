Кремль решился на «крайние меры»? Экстренный указ Путина по Одессе. «Секретные» ракеты равняют с землёй «бункеры Зеленского» и флот НАТО

09:38, 03 дек 2025

В нейтральных водах Черного моря украинский дрон атаковал российский танкер Midvolga 2, следовавший с грузом подсолнечного масла из России в Грузию. Инцидент произошел в 80 милях от турецкого побережья. Двое членов экипажа из 13 человек получили ранения. По данным Росморречфлота, удар нанес беспилотник самолетного типа, повредивший надстройку судна и другие части танкера. События произошли накануне визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа, пишет Царьград.

Реакция Кремля

Владимир Путин, выступая перед встречей с американским представителем, охарактеризовал действия Киева как пиратство. Российский лидер заявил о планах расширить список объектов для ударов, включив в него украинские порты и суда. При продолжении подобных атак Москва рассмотрит возможность ответных действий в отношении судов государств, оказывающих помощь Украине.

Путин отметил, что наиболее радикальным решением станет полное лишение Украины доступа к морю. Президент подчеркнул нарастающий характер конфронтации и выразил надежду на пересмотр Киевом своей практики.

Военные действия

После завершения переговоров с представителем США российские вооруженные силы начали масштабную операцию по поражению объектов на украинском побережье Черного моря. Основной удар пришелся на портовую инфраструктуру, складские помещения и военные объекты.

Применялись беспилотные летательные аппараты типа «Герань» и ракетные системы «Искандер». По имеющимся данным, удары наносились по одному из крупнейших терминалов в порту «Южный», а также по объектам в Павлограде и Днепропетровске.

Предыстория конфликта на море

Атака на Midvolga 2 стала продолжением серии инцидентов в акватории Черного моря. Днем ранее украинская сторона наносила удары по торговым судам третьих стран, обвиняя их в принадлежности к так называемому теневому флоту России.

Инцидент произошел в международных водах, что добавило политического веса ситуации. Обломки беспилотника упали на палубу танкера, а осколки боевой части повредили различные части судна.

Военный анализ

Военные эксперты отмечают, что использование беспилотников самолетного типа для атак на торговые суда в международных водах создает опасный прецедент для морского судоходства. Подобные действия ставят под угрозу не только российские суда, но и международную навигацию в регионе.

Применение крылатых ракет «Искандер-К» при нанесении ответных ударов демонстрирует серьезность намерений российской стороны. Эти ракеты обладают высокой скоростью, дальностью действия и способностью поражать укрепленные подземные объекты.

Географический фактор

Николаевская и Одесская области находятся в центре внимания в контексте обеспечения безопасности судоходства. Эти регионы контролируют значительную часть украинского побережья Черного моря и ключевые портовые мощности.

Порт «Южный» представляет собой крупный терминальный комплекс, через который осуществляется значительная часть морских перевозок. Его вывод из строя может существенно повлиять на логистические возможности украинской стороны.

Международный контекст

Инцидент произошел на фоне продолжающихся дипломатических контактов между Россией и США. Визит Стива Уиткоффа в Москву был призван обсудить перспективы урегулирования ситуации. Однако атака на танкер внесла коррективы в переговорный процесс.

По некоторым данным, после встречи в Кремле американский представитель не планировал поездку в Киев. Это решение может быть связано с обострением военной ситуации в регионе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok