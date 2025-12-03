Тот самый «ультиматум» Путина. Европа признала бессилие. Ошеломляющие инсайды закрытых переговоров в Кремле: вот о чем на самом деле договорились

09:50, 03 дек 2025

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал итоги встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, которая состоялась 2 декабря в Москве и продолжалась около пяти часов. Стороны договорились не раскрывать детали обсуждения, пишет Царьград.

Содержание переговоров

Ушаков охарактеризовал беседу как «полезную, конструктивную и содержательную». По его словам, участники не обсуждали конкретные формулировки или детальные американские предложения, а сосредоточились на сути документов. Президент России выразил согласие с некоторыми моментами, однако часть предложений вызвала критическое и отрицательное отношение.

На встрече затрагивались территориальные вопросы и перспективы экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. Путин передал через Уиткоффа дружеский привет Трампу и ряд важных политических сигналов.

Реакция комментаторов

Украинский блогер Анатолий Шарий обратил внимание на акцент, сделанный на экономическом взаимодействии. По его мнению, речь идет о сделке с участием совместного бизнеса на триллионы долларов, которой грезит Трамп. В этом контексте украинский вопрос отходит на второй план.

Военный эксперт, автор телеграм-канала Condottiero, выразил уверенность, что за дипломатическими формулировками скрывается реальная сделка. Он подчеркнул, что пятичасовое ночное обсуждение на уровне главы государства не могло ограничиться только общими темами.

Позиция по украинскому конфликту

Все рассматриваемые варианты плана США касаются долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине. Москва и Вашингтон согласились сохранять конфиденциальность переговоров. Компромиссный вариант плана пока не выработан.

Ушаков уточнил, что обсуждалась суть плана урегулирования, а не конкретные предложения. Журналист Валентин Богданов предположил, что под «сутью плана» подразумеваются первоначальные 28 пунктов американского документа, тогда как «конкретные предложения» могут относиться к европейским корректировкам.

Европейская реакция

Великобритания заявила о готовности союзников работать с исходным вариантом документа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас изменила риторику после своих предыдущих заявлений о требовании к России сократить вооруженные силы. Теперь она говорит о взаимном сокращении, которое коснется и Киева.

Обыски в Бельгии

Параллельно с завершением переговоров бельгийские правоохранительные органы начали обыски в штаб-квартире дипломатической службы ЕС, которую возглавляет Каллас, а также в Колледже Европы в Брюгге и частных домах. Издание Euractiv сообщает о расследовании предполагаемого нецелевого использования средств Евросоюза.

Полиция изъяла документы и задержала минимум трех человек по подозрению в мошенничестве при закупках, коррупции и конфликте интересов. Агентство AFP сообщило о задержании экс-главы евродипломатии и ректора Колледжа Европы Федерики Могерини.

В СМИ ранее появлялись публикации о возможной причастности Каллас к сомнительным схемам, связанным с миллиардами евро помощи Киеву, проходившими через Эстонию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok