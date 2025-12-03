Все новости Уфы и Башкортостана
Сладков представил свой мирный план по Украине из 9 пунктов. Чётко, понятно и без «договорнячков»

10:03, 03 дек 2025

Известный военный корреспондент Александр Сладков обнародовал собственный вариант мирного соглашения с Украиной, состоящий из девяти пунктов. Это произошло на фоне продолжающихся дискуссий о возможных условиях завершения конфликта. Сладков подчеркнул, что его проект исключает любые компромиссы по ключевым вопросам, пишет Царьград.

Журналист разработал список требований, которые, по его мнению, должны стать основой любых переговоров. План допускает добавление новых деталей, однако базовые девять позиций остаются неизменными. Сладков настаивает на том, что по этим принципиальным моментам торг невозможен.

Основные требования плана

Первым пунктом значится отставка Владимира Зеленского и его администрации. Одновременно предлагается объявить их вне закона наряду с представителями радикальных националистических движений, получивших поддержку после событий 2014 года.

Военный аспект предусматривает сокращение украинской армии до 150 тысяч военнослужащих. Параллельно вводится полный запрет на получение вооружений от западных стран. Для сравнения: до начала спецоперации численность ВСУ составляла около 300 тысяч человек.

Языковой вопрос решается присвоением русскому языку статуса второго государственного. Это должно положить конец преследованиям русскоязычного населения.

Геополитический статус страны меняется кардинально — Украина возвращается к нейтралитету, что автоматически закрывает тему вступления в НАТО. Все иностранные военные специалисты и сотрудники спецслужб должны покинуть территорию страны.

Относительно ответственности за военные преступления план категоричен — никаких амнистий не предусмотрено.

Религиозный и территориальный аспекты

Отдельным пунктом выделено восстановление прав Украинской Православной Церкви. Все храмы, перешедшие к раскольникам, должны вернуться законным владельцам.

Территориальный вопрос решается однозначно — Донецкая и Луганская народные республики, Крым, Запорожская и Херсонская области с административными центрами официально закрепляются за Россией.

План предусматривает жёсткие санкции за нарушение любого из перечисленных условий. Принципиальный момент — отказ от временных перемирий. Сначала Киев выполняет все требования, только потом объявляется окончательное прекращение огня.

Реакция украинской стороны

Часть предложений Сладкова перекликается с американскими инициативами, однако украинское руководство пытается их модифицировать. Киев согласился «уменьшить» армию до 800 тысяч человек, что превышает нынешнюю численность почти втрое. Для сравнения: армия Турции, второй по величине в НАТО после США, насчитывает 450 тысяч военнослужащих.

Украинская сторона категорически отвергает территориальные уступки и отказывается от нейтрального статуса. Такая позиция удивляет даже западных аналитиков, которые указывают на отрыв киевских чиновников от реальности. Украинские войска испытывают серьёзные проблемы на фронте, экономика функционирует исключительно благодаря внешним вливаниям, мобилизационный ресурс близок к исчерпанию. Обсуждается даже призыв женщин и 18-летних. Несмотря на это, украинское руководство выдвигает условия, будто одерживает победы.

Выгоды затягивания переговоров

Отдельные эксперты отмечают парадоксальную ситуацию — упрямство Киева может играть на руку Москве. Чем дольше режим Зеленского откладывает серьёзный диалог, тем дальше продвигаются российские подразделения. Соответственно, к моменту начала реальных переговоров позиции России окажутся значительно крепче.

