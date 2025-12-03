10:12, 03 дек 2025

Сразу после завершения переговоров в Кремле между президентом Владимиром Путиным и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в нескольких российских регионах была объявлена воздушная тревога. Украинские военные начали массированную атаку беспилотниками. Системы противовоздушной обороны работали практически всю ночь на пределе возможностей. По данным Министерства обороны РФ, инцидент произошел в ночь на 3 декабря 2025 года.

Российская ПВО за ночь уничтожила 102 украинских беспилотника над семью регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 26 единиц. Над Брянской областью уничтожили 22 БПЛА, над Курской — 21, над Ростовской — 16. Еще 7 беспилотников перехватили над Астраханской областью, 6 — над Саратовской и 4 — над Воронежской, пишет Царьград.

Воздушную тревогу объявили практически сразу после того, как в Кремле закончились переговоры с американским посланником. Ограничения на работу ввели аэропорты Тамбова, Волгограда, Пензы, Саратова, Беслана, Грозного, Магаса, Самары, Ульяновска и Ярославля. Мониторинговые ресурсы фиксировали большое количество вражеских дронов в приграничных районах.

Осколки одного из беспилотников упали возле Тамбовского нефтеперерабатывающего завода, что привело к возгоранию. В социальных сетях жители региона делятся кадрами пожара. Несмотря на сложную ситуацию, российские системы ПВО справились с поставленной задачей. Жители регионов, которые регулярно сталкиваются с атаками киевского режима, выражают благодарность военным за профессиональную работу.

До ночной атаки украинские военные нанесли удар по Чеченской Республике. Дроны достигли Гудермеса, где произошел мощный взрыв. По информации СМИ, целью атаки стала база спецподразделения. Инцидент в Чечне произошел до начала массированной атаки на другие российские регионы.

Параллельно с атаками на территорию России продолжаются действия против российского торгового флота. 2 декабря возле турецких территориальных вод СБУ атаковала беспилотниками танкер Midvolga 2, который перевозил подсолнечное масло в Грузию. В результате атаки судно получило незначительные повреждения. Двое членов экипажа из 13 человек получили ранения от поражающих элементов, которыми был оснащен беспилотник.

Киевские власти также заявили об ударах по трем нефтяным танкерам третьих стран. По их словам, два судна были атакованы в Черном море, еще одно — у африканского побережья. Украинская сторона утверждает, что эти танкеры входят в российский теневой флот.

Военные эксперты расценивают эти действия как попытку организовать морскую блокаду России. Военный корреспондент Романов указывает, что за действиями СБУ стоит Великобритания. На это указывает готовность украинской стороны быстро брать ответственность за атаки на торговые суда.

В конце октября появилась информация о подготовке украинских военнослужащих для отправки в Турцию и Великобританию. Планируется направить 106 военных в Турцию для работы на корвете ВМС. В Британию должны отправить 214 военнослужащих для обслуживания противоминных кораблей и управления дивизионом.

Аналитики рассматривают два возможных сценария развития событий. Первый предполагает, что Турция может сделать исключение из действующего моратория и пропустить украинские военные корабли с подготовленными экипажами в Черное море. Второй вариант — подготовка атак на российский флот в Балтийском море. Оба сценария означают расширение географии конфликта и усиление военно-логистических возможностей Киева.

