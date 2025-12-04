Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Будут извиняться…. Не обидитесь на нас?»: личная просьба Кадырова. Путин о войне с Европой – «срочное обращение Белоусова к президенту»

«Будут извиняться…. Не обидитесь на нас?»: личная просьба Кадырова. Путин о войне с Европой – «срочное обращение Белоусова к президенту»

09:13, 04 дек 2025

Западные СМИ продолжают распространять дезинформацию, искажая заявления российского руководства. На этот раз британское издание The Guardian представило предостережение президента России как готовность к военному конфликту с Европой. Одновременно иноагентские ресурсы и британские грантоеды запустили новую волну фейков о руководстве Минобороны и спецназе «Ахмат». На публикацию Путина о потенциальном конфликте с ЕС глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил публичным обращением к президенту.

Что сказал президент

2 декабря Владимир Путин высказался о возможном вооружённом столкновении между Россией и европейскими государствами. Глава государства напомнил, что Москва не планирует нападать на страны ЕС и не намерена начинать войну. При этом президент подчеркнул: если возникнет угроза безопасности России, страна способна дать достойный отпор.

Путин отметил, что у России есть всё необходимое для защиты своих интересов. В распоряжении армии находятся современные системы вооружения, а российские вооружённые силы считаются одними из сильнейших в мире. Президент подчеркнул, что Москва заинтересована в мирном разрешении конфликтов и готова к диалогу.

Как отреагировали британцы

The Guardian опубликовало материал, где заявление Путина представили с противоположным смыслом. На первой странице издание разместило заголовок «Россия готова воевать с Европой». Таким образом британские журналисты превратили предупреждение о последствиях агрессии против России в угрозу странам НАТО.

Автор канала «Zлой Пруф» прокомментировал публикацию британского издания:

«Британцы, как обычно, по-своему поняли предостережение Путина не воевать с Россией, а то не с кем будет договариваться. Ну эти, как я понял, как раз воевать не собираются. Планируют на своем острове отсидеться!».

Эксперты отмечают, что западные СМИ регулярно искажают слова российских политиков, представляя оборонительную позицию как наступательную.

Обращение Кадырова к Путину

Рамзан Кадыров разместил на своей странице видеоролик с участием президента и сопроводил публикацию обращением к главе государства. В ролике Путин высказывает свою позицию относительно возможного конфликта с европейскими странами. Кадыров написал под видео, что любая война с Россией завершится быстро и поражением агрессора.

Глава Чеченской Республики задал президенту вопрос:

«У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это всё начнется, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?».

Таким образом Кадыров выразил уверенность в том, что потенциальные противники быстро осознают бессмысленность конфликта с Россией и будут вынуждены принести извинения. Обращение главы Чечни прозвучало на фоне усилившихся атак западных СМИ и иноагентских ресурсов на российское руководство.

Новая волна фейков от иноагентов

Британские грантоеды, ресурсы СБУ и СМИ из сетки беглого олигарха Михаила Ходорковского*, включённого Минюстом в список иноагентов, запустили серию вбросов против российского руководства. Мишенями стали глава МИД Сергей Лавров, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, Рамзан Кадыров и бойцы спецназа «Ахмат». Иноагентские каналы пытаются дискредитировать командование российской армии и подразделения, участвующие в специальной военной операции.

Один из таких каналов INSIDER-T распространил очередной фейк о якобы «срочном обращении» министра обороны Андрея Белоусова к президенту. Согласно вбросу, Белоусов просит назначить нового начальника Генштаба из-за его отношения к бойцам спецназа «Ахмат». В публикации утверждается, что министр считает действия вооружённых сил эффективными, но уверен: с другим руководителем ГШ продвижение на фронте шло бы быстрее.

Методы дезинформации

Иноагентские каналы не предоставили никаких доказательств своих заявлений. Авторы ссылаются на неназванные «источники в Кремле», но не приводят документов или конкретных фактов. Аналогичные вбросы распространялись ранее: например, те же ресурсы заявляли о якобы пропаже и опале главы МИД Сергея Лаврова, что было опровергнуто.

Грантоеды также продолжают распространять ложную информацию о том, что бойцы спецназа «Ахмат» якобы находятся в тылу и не участвуют в боевых действиях. Эта дезинформация противоречит многочисленным подтверждённым данным об участии подразделения в операциях на передовой. Эксперты отмечают, что западные кураторы иноагентских ресурсов систематически атакуют наиболее эффективные подразделения российской армии, пытаясь подорвать доверие к командованию и посеять раздор в обществе.

* Михаил Ходорковский внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагентов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

«Пожар чудовищный». Небо раскалилось от ПВО - вот он, «Киевский мир»? Враг устроил «огненный ад». Британцы начали блокаду. Флот атакован

Читайте также:

«Пожар чудовищный». Небо раскалилось от ПВО - вот он, «Киевский мир»? Враг устроил «огненный ад». Британцы начали блокаду. Флот атакован
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

«Не советую угрожать России»: Путин рассказал, что будет с НАТО и ЕС при попытке вмешаться в конфликт на Украине — на Западе напряглись после такого ответа
Россия/мир
«Не советую угрожать России»: Путин рассказал, что будет с НАТО и ЕС при попытке вмешаться в конфликт на Украине — на Западе напряглись после такого ответа
По результатам выборов в Башкирии Владимир Путин набрал 90,96% голосов избирателей
Политика в Башкирии
По результатам выборов в Башкирии Владимир Путин набрал 90,96% голосов избирателей
Путин: РФ выступает за полное завершение конфликта на Украине на условиях Москвы
Россия/мир
Путин: РФ выступает за полное завершение конфликта на Украине на условиях Москвы
«Обеспечить комплектование...»: Владимир Путин дал задание губернаторам касающееся СВО
Россия/мир
«Обеспечить комплектование...»: Владимир Путин дал задание губернаторам касающееся СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен