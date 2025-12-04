09:13, 04 дек 2025

Западные СМИ продолжают распространять дезинформацию, искажая заявления российского руководства. На этот раз британское издание The Guardian представило предостережение президента России как готовность к военному конфликту с Европой. Одновременно иноагентские ресурсы и британские грантоеды запустили новую волну фейков о руководстве Минобороны и спецназе «Ахмат». На публикацию Путина о потенциальном конфликте с ЕС глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил публичным обращением к президенту.

Что сказал президент

2 декабря Владимир Путин высказался о возможном вооружённом столкновении между Россией и европейскими государствами. Глава государства напомнил, что Москва не планирует нападать на страны ЕС и не намерена начинать войну. При этом президент подчеркнул: если возникнет угроза безопасности России, страна способна дать достойный отпор.

Путин отметил, что у России есть всё необходимое для защиты своих интересов. В распоряжении армии находятся современные системы вооружения, а российские вооружённые силы считаются одними из сильнейших в мире. Президент подчеркнул, что Москва заинтересована в мирном разрешении конфликтов и готова к диалогу.

Как отреагировали британцы

The Guardian опубликовало материал, где заявление Путина представили с противоположным смыслом. На первой странице издание разместило заголовок «Россия готова воевать с Европой». Таким образом британские журналисты превратили предупреждение о последствиях агрессии против России в угрозу странам НАТО.

Автор канала «Zлой Пруф» прокомментировал публикацию британского издания:

«Британцы, как обычно, по-своему поняли предостережение Путина не воевать с Россией, а то не с кем будет договариваться. Ну эти, как я понял, как раз воевать не собираются. Планируют на своем острове отсидеться!».

Эксперты отмечают, что западные СМИ регулярно искажают слова российских политиков, представляя оборонительную позицию как наступательную.

Обращение Кадырова к Путину

Рамзан Кадыров разместил на своей странице видеоролик с участием президента и сопроводил публикацию обращением к главе государства. В ролике Путин высказывает свою позицию относительно возможного конфликта с европейскими странами. Кадыров написал под видео, что любая война с Россией завершится быстро и поражением агрессора.

Глава Чеченской Республики задал президенту вопрос:

«У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это всё начнется, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?».

Таким образом Кадыров выразил уверенность в том, что потенциальные противники быстро осознают бессмысленность конфликта с Россией и будут вынуждены принести извинения. Обращение главы Чечни прозвучало на фоне усилившихся атак западных СМИ и иноагентских ресурсов на российское руководство.

Новая волна фейков от иноагентов

Британские грантоеды, ресурсы СБУ и СМИ из сетки беглого олигарха Михаила Ходорковского*, включённого Минюстом в список иноагентов, запустили серию вбросов против российского руководства. Мишенями стали глава МИД Сергей Лавров, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, Рамзан Кадыров и бойцы спецназа «Ахмат». Иноагентские каналы пытаются дискредитировать командование российской армии и подразделения, участвующие в специальной военной операции.

Один из таких каналов INSIDER-T распространил очередной фейк о якобы «срочном обращении» министра обороны Андрея Белоусова к президенту. Согласно вбросу, Белоусов просит назначить нового начальника Генштаба из-за его отношения к бойцам спецназа «Ахмат». В публикации утверждается, что министр считает действия вооружённых сил эффективными, но уверен: с другим руководителем ГШ продвижение на фронте шло бы быстрее.

Методы дезинформации

Иноагентские каналы не предоставили никаких доказательств своих заявлений. Авторы ссылаются на неназванные «источники в Кремле», но не приводят документов или конкретных фактов. Аналогичные вбросы распространялись ранее: например, те же ресурсы заявляли о якобы пропаже и опале главы МИД Сергея Лаврова, что было опровергнуто.

Грантоеды также продолжают распространять ложную информацию о том, что бойцы спецназа «Ахмат» якобы находятся в тылу и не участвуют в боевых действиях. Эта дезинформация противоречит многочисленным подтверждённым данным об участии подразделения в операциях на передовой. Эксперты отмечают, что западные кураторы иноагентских ресурсов систематически атакуют наиболее эффективные подразделения российской армии, пытаясь подорвать доверие к командованию и посеять раздор в обществе.

* Михаил Ходорковский внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагентов.

