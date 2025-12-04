«Будут извиняться…. Не обидитесь на нас?»: личная просьба Кадырова. Путин о войне с Европой – «срочное обращение Белоусова к президенту»
09:13, 04 дек 2025
Западные СМИ продолжают распространять дезинформацию, искажая заявления российского руководства. На этот раз британское издание The Guardian представило предостережение президента России как готовность к военному конфликту с Европой. Одновременно иноагентские ресурсы и британские грантоеды запустили новую волну фейков о руководстве Минобороны и спецназе «Ахмат». На публикацию Путина о потенциальном конфликте с ЕС глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил публичным обращением к президенту.
Что сказал президент
2 декабря Владимир Путин высказался о возможном вооружённом столкновении между Россией и европейскими государствами. Глава государства напомнил, что Москва не планирует нападать на страны ЕС и не намерена начинать войну. При этом президент подчеркнул: если возникнет угроза безопасности России, страна способна дать достойный отпор.
Путин отметил, что у России есть всё необходимое для защиты своих интересов. В распоряжении армии находятся современные системы вооружения, а российские вооружённые силы считаются одними из сильнейших в мире. Президент подчеркнул, что Москва заинтересована в мирном разрешении конфликтов и готова к диалогу.
Как отреагировали британцы
The Guardian опубликовало материал, где заявление Путина представили с противоположным смыслом. На первой странице издание разместило заголовок «Россия готова воевать с Европой». Таким образом британские журналисты превратили предупреждение о последствиях агрессии против России в угрозу странам НАТО.
Автор канала «Zлой Пруф» прокомментировал публикацию британского издания:
Эксперты отмечают, что западные СМИ регулярно искажают слова российских политиков, представляя оборонительную позицию как наступательную.
Обращение Кадырова к Путину
Рамзан Кадыров разместил на своей странице видеоролик с участием президента и сопроводил публикацию обращением к главе государства. В ролике Путин высказывает свою позицию относительно возможного конфликта с европейскими странами. Кадыров написал под видео, что любая война с Россией завершится быстро и поражением агрессора.
Глава Чеченской Республики задал президенту вопрос:
Таким образом Кадыров выразил уверенность в том, что потенциальные противники быстро осознают бессмысленность конфликта с Россией и будут вынуждены принести извинения. Обращение главы Чечни прозвучало на фоне усилившихся атак западных СМИ и иноагентских ресурсов на российское руководство.
Новая волна фейков от иноагентов
Британские грантоеды, ресурсы СБУ и СМИ из сетки беглого олигарха Михаила Ходорковского*, включённого Минюстом в список иноагентов, запустили серию вбросов против российского руководства. Мишенями стали глава МИД Сергей Лавров, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, Рамзан Кадыров и бойцы спецназа «Ахмат». Иноагентские каналы пытаются дискредитировать командование российской армии и подразделения, участвующие в специальной военной операции.
Один из таких каналов INSIDER-T распространил очередной фейк о якобы «срочном обращении» министра обороны Андрея Белоусова к президенту. Согласно вбросу, Белоусов просит назначить нового начальника Генштаба из-за его отношения к бойцам спецназа «Ахмат». В публикации утверждается, что министр считает действия вооружённых сил эффективными, но уверен: с другим руководителем ГШ продвижение на фронте шло бы быстрее.
Методы дезинформации
Иноагентские каналы не предоставили никаких доказательств своих заявлений. Авторы ссылаются на неназванные «источники в Кремле», но не приводят документов или конкретных фактов. Аналогичные вбросы распространялись ранее: например, те же ресурсы заявляли о якобы пропаже и опале главы МИД Сергея Лаврова, что было опровергнуто.
Грантоеды также продолжают распространять ложную информацию о том, что бойцы спецназа «Ахмат» якобы находятся в тылу и не участвуют в боевых действиях. Эта дезинформация противоречит многочисленным подтверждённым данным об участии подразделения в операциях на передовой. Эксперты отмечают, что западные кураторы иноагентских ресурсов систематически атакуют наиболее эффективные подразделения российской армии, пытаясь подорвать доверие к командованию и посеять раздор в обществе.
* Михаил Ходорковский внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагентов.
