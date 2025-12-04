Что-то невероятное. «Небесное воинство» России застало НАТО врасплох. Появились внезапно: у Запада паника. Оцените сами — ужас, как мощно

09:44, 04 дек 2025

Министерство обороны РФ опубликовало кадры полета стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваторией Северного Ледовитого океана. Полет продолжался более 11 часов. Об этом сообщает итальянское издание Il Giornale.

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160, известные как «белые лебеди», совершили продолжительный полет над водами Северного Ледовитого океана. Военное ведомство России распространило видеоматериалы этой операции, которая длилась свыше одиннадцати часов.

Итальянская газета Il Giornale отмечает, что данный шаг российского руководства демонстрирует усиление военного присутствия страны в арктическом регионе. Эти самолеты обладают сверхзвуковыми характеристиками и входят в систему ядерного сдерживания.

Западные аналитики рассматривают операцию как сигнал международному сообществу. Москва показывает готовность контролировать воздушное пространство региона и отслеживать перемещения других государств в Заполярье.

Арктика приобретает возрастающее значение из-за климатических изменений и таяния льдов. Регион открывает перспективы для развития торговых маршрутов и содержит значительные запасы природных ресурсов. Страны НАТО внимательно следят за активностью России в этой зоне.

Эксперты предупреждают, что подобные демонстрации военной мощи могут участиться. Арктический регион становится ареной геополитического соперничества между Россией и западными государствами. Контроль над этой территорией дает стратегические преимущества в экономической и военной сферах.

Издание подчеркивает, что для западных стран это служит напоминанием о растущей стратегической важности региона. После введения санкций многие аналитики прогнозировали ослабление российских позиций, однако страна продолжает демонстрировать военно-технический потенциал.

За последние годы Россия представила несколько новых образцов вооружений, включая гиперзвуковые системы. Эти разработки стали неожиданностью для западных экспертов, которые недооценивали способность страны поддерживать оборонно-промышленный комплекс в условиях ограничений.

Полет стратегических бомбардировщиков над Арктикой вписывается в общую стратегию укрепления российского присутствия в северных широтах. Регион рассматривается как зона национальных интересов, где Москва намерена отстаивать свои позиции.

