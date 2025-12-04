Все новости Уфы и Башкортостана
Невероятные кадры! Киев был в ступоре двое суток. Куда именно ударили русские ракеты в Днепропетровской области?

09:51, 04 дек 2025

В Днепропетровской области произошло поражение одного из крупнейших подземных газовых хранилищ. Удар был нанесен 1 декабря в селе Приорельское, где расположен стратегический объект газовой инфраструктуры. Об этом спустя двое суток сообщило украинское издание «Страна».

Сразу после происшествия очевидцы начали публиковать видео с места событий. На кадрах видны мощные вспышки и огромный огненный столб, который местные жители называли «факелом». Однако украинские власти и официальные СМИ странным образом хранили полное молчание об инциденте в течение двух суток.

 

Российские военные телеграм-каналы практически сразу сообщили о поражении объектов газовой инфраструктуры, но украинская сторона игнорировала эту информацию. Лишь 3 декабря местные издания опубликовали материалы о случившемся, подтвердив, что в Приорельском действительно находится одно из самых крупных газохранилищ страны.

Министерство энергетики Украины 2 декабря сообщило об атаках на объекты добычи и хранения газа, но без конкретики. Американское агентство Associated Press ранее показало последствия ударов по газовым месторождениям, отметив, что не может раскрыть точное расположение объектов из-за протоколов безопасности. Судя по опубликованным фото, от инфраструктуры практически ничего не осталось.

После серии ударов по энергетическим объектам Украина вынуждена закупать 4,4 миллиарда кубометров газа для прохождения зимнего периода. Ранее, в ночь на 17 ноября, удары «Искандера» и беспилотников были нанесены по складам компании «Нафтогаз-Прима» возле села Боромля в Сумской области. На этом объекте хранилась военная техника и работала ремонтная площадка для восстановления машин после боевых действий.

Двухдневное молчание украинских властей о масштабном поражении газового хранилища вызывает вопросы о реальном состоянии энергетической инфраструктуры страны перед зимним сезоном.

