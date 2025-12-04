Все новости Уфы и Башкортостана
«Война на Украине – первая и далеко не последняя»: эксперт рассказал, сколько продлится эпоха неполярного мира

09:57, 04 дек 2025

Мир вступил в новую фазу — эпоху многополярности и межсистемных конфликтов, о которой в своей аналитике рассказывает украинский экономист Алексей Кущ. По его мнению, именно военные действия на Украине стали первым крупным конфликтом нового неполярного мира и одновременно полем столкновения уходящей однополярной модели и формирующейся многополярной системы. Эксперт оценивает, как изменилась глобальная структура, почему ослабла роль единственного центра силы и насколько долгой может оказаться новая эпоха, пишет Царьград.

С точки зрения Куща, однополярный период, начавшийся после 1990-х годов и связанный с доминированием США, фактически завершился с началом пандемии 2020 года. Однако смена мировых систем не происходит одномоментно: старая конфигурация продолжает действовать по инерции, пока параллельно набирает силу новая. По оценке экономиста, с 2020 года однополярный порядок стремительно сдаёт позиции, а многополярность только формируется.

Конфликт на Украине, по его словам, стал точкой пересечения этих двух систем. Он не только ускоряет переход к многополярному устройству, но и усиливает сдвиги в глобальной политике и экономике. Эксперт полагает: поражение России затормозило бы утверждение многополярного мира на неопределённый срок, тогда как её усиление, напротив, ускоряет демонтаж однополярной архитектуры.

Кущ называет происходящее «первой мир-системной войной эпохи неполярного мира» и подчёркивает, что подобные конфликты в будущем, вероятно, не ограничатся одним эпизодом. По его расчётам, многополярный этап может продлиться приблизительно с 2020 по 2050 год. Эти три десятилетия, уверен экономист, уйдут на завершение революции в сфере искусственного интеллекта и определение нового глобального лидера — США, Китая либо самого ИИ после достижения технологической сингулярности.

Эксперт отмечает, что все ключевые игроки будут ориентироваться на максимальное ускорение технологического развития. Для сравнения он указывает, что предыдущая научно-техническая революция заняла около 200 лет, а итог её распределения сил закрепился через три мировых конфликта — Первую, Вторую и Холодную войны. Сейчас, по оценке Куща, аналогичные процессы идут гораздо быстрее.

Разбирая устройство прежнего мирового порядка, экономист описывает его как трёхзвенную структуру: центр (развитые страны), полупериферию (индустриальные развивающиеся государства) и периферию (сырьевые экономики). Центр создавал технологии, использовал ресурсы периферии и более дешёвый труд полупериферии, размещая там производство. В пример Кущ приводит производство спортивной обуви: разработки велись в США, сырьё поступало из развивающихся стран, а сборка шла в индустриальных государствах Глобального Юга.

Сейчас, подчёркивает он, эта модель трансформировалась. Ряд стран Глобального Юга, прежде всего Китай и Индия, перешли к собственным разработкам. Китай производит обувь, электромобили, солнечные панели, смартфоны и другие товары на базе внутренних технологий. Труд в полупериферийных экономиках подорожал: в Китае, по словам эксперта, средняя зарплата достигает 1300–1600 долларов в месяц. Одновременно периферийные страны больше не готовы безоговорочно поставлять ресурсы в условиях неравного обмена.

По оценке Куща, мир-система, прежде замкнутая на одном западном капиталистическом центре, стала многозонной — вместо одного «ядра» появилось несколько. Он сравнивает эту трансформацию с переходом от одноядерного к многоядерному процессору. Каждый новый центр, особенно в Азии, формирует собственные полупериферию и периферию. Так, Китай использует более дешёвую рабочую силу на предприятиях в Эфиопии и получает сырьё из стран типа ДРК и Боливии.

Экономист делает вывод: государство Глобального Юга, которое не стремится подняться с периферийного уровня в полупериферию, а затем приблизиться к центру, упускает стратегические возможности. В качестве примера он приводит Китай, уже прошедший такой путь. Эти сдвиги, подчёркивает Кущ, задают контуры многополярного мира, в котором ни один из центров не обладает всеобъемлющим контролем.

