Политический кризис на Украине достигает критической точки. В столичном пригороде произошла вооруженная стычка между военными подразделениями, а массированные удары по портовой инфраструктуре Одесской области знаменуют начало нового этапа конфликта.

Украинский президент оказался в беспрецедентной изоляции. Президент Финляндии отказался предоставлять гарантии безопасности Киеву. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер публично назвал ожидания поражения России «сказками и пустыми иллюзиями», заблокировав передачу замороженных российских активов.

Пентагон отклонил запрос Германии о поставках вооружений для украинской армии. МИД ФРГ высказался о неизбежных территориальных потерях и возможных референдумах. Эмманюэль Макрон провел личную беседу с Зеленским перед визитом в Китай, после которой украинский лидер фактически признал капитуляцию.

Внутриполитическая ситуация также усложнилась. Несколько депутатов подали в отставку, что ставит под угрозу парламентское большинство. Народный депутат Дмитрук заявил о требовании глобалистов к Зеленскому покинуть пост в ближайшее время.

Американцы отвернулись от Киева

Британский политик Джим Фергюсон охарактеризовал происходящее как «политическую бомбу». Высокопоставленные чиновники уволены, назначение новых заблокировано, парламент парализован, бюджет на следующий год не принят. Вашингтон официально обвинил киевский режим в хищении средств американских налогоплательщиков.

Делегация США после встречи в Кремле проигнорировала Зеленского, который безрезультатно ожидал Уиткоффа и Кушнера несколько часов. Дональд Трамп заявил, что Украина упустила момент для сделки, когда располагала сильными позициями.

Госсекретарь Марко Рубио сформулировал позицию максимально ясно: если стороны не готовы к миру и боевые действия продолжатся, никто препятствовать не намерен. Это прозвучало как прямой сигнал Москве.

Атаки на торговые суда спровоцировали ответ

СБУ атаковала дронами российское гражданское торговое судно в Черном море у турецких берегов. Два члена экипажа получили ранения. Владимир Путин предупредил о расширении номенклатуры ударов по украинским портам и судам. В случае продолжения атак Россия может отрезать Украину от морских путей.

Украинская сторона не остановилась. Третьего декабря румынские вооруженные силы перехватили и уничтожили морские дроны SeaBaby, направлявшиеся к целям. Эти беспилотники производства СБУ предназначались для ударов по гражданским торговым судам.

Украинский блогер Анатолий Шарий назвал действия СБУ самоубийственными, фактически дав России повод для захвата Одессы.

Массированные удары по Причерноморью

В ночь на четвертое декабря начались масштабные атаки по Одесской области. Помимо энергетических объектов, поражена портовая инфраструктура. Над Черным морем и Дунаем поднимались километровые столбы огня. В Кривом Роге уничтожено здание СБУ во время совещания руководящего состава — второе подобное событие за короткий период.

Военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что Одесса координирует террористические атаки по российским кораблям, поэтому удары по городу будут усиливаться. Высокопоставленные офицеры ВСУ, включая генерал-майора Дмитрия Марченко* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), открыто говорят: после освобождения Запорожья начнется продвижение к Херсону, Николаеву и Одессе.

Вооруженный конфликт между ВСУ и ГУР

На территории санатория «Жовтень» в Конча-Заспе под Киевом произошла вооруженная стычка между военнослужащими воинской части 4005 и бойцами ГУР. Спецназовцы военной разведки требовали покинуть объект, дело дошло до перестрелки. Есть пострадавшие, официальная информация о погибших отсутствует.

После инцидента прибыли сотрудники Государственного бюро расследований и полиция. Бойцы ГУР взяли в плен нескольких военнослужащих, затем отпустили их и заняли оборону внутри здания.

Причина конфликта — земельный участок под санаторием и прилегающая территория принадлежат олигархам Борису Кауфману и Александру Грановскому, планирующим снести санаторий для коммерческой застройки.

* - Дмитрий Марченко внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

